В Лондоне показывают Уинстона Черчилля — художника

В лондонском художественном музее «Собрание Уоллеса» открылась выставка «Уинстон Черчилль: художник». Это первая крупная выставка картин сэра Уинстона в Великобритании за все годы после его смерти в 1965 году.

На выставке представлено более 50 картин, созданных сэром Уинстоном в разные годы. Размещенные в хронологическом порядке, они показывают творческий путь художника: от первых, еще не очень уверенных шагов в живописи до шедевров периода творческой зрелости. Кураторы стремятся показать, что Черчилль был невероятно разносторонним мастером, умеющим работать в разных жанрах. Здесь и батальные сцены, и средиземноморские пейзажи, и натюрморты, и городские сценки.

За свою жизнь, включая годы на посту премьер-министра Великобритании, Уинстон Черчилль написал около 500 картин. Какие-то из них он писал для души, какие-то в подарок друзьям и гостям. Сам он о своем творчестве отзывался снисходительно, называя картины мазней. Теперь эту «мазню» берегут частные коллекции, не всегда готовые с ней расстаться даже для временной выставки.

