Работы Даши Намдакова выставили в Пекине

С 21 по 24 мая в Пекине проходит одна из ключевых арт-ярмарок региона — Beijing Dangdai Art Fair 2026, в которой участвуют галереи и коллекционеры из более чем сорока стран. В числе участников — галерея российского скульптора Даши Намдакова, впервые представляющая работы мастера на этой площадке.

На стенде представили монументальную бронзовую скульптуру «Конь» — часть масштабного цикла из 12 фигур сакральных животных восточного календаря, а также другие металлические скульптуры, предметы коллекционного дизайна из мастерской Намдакова и бронзовую коллекцию украшений, созданных методом вакуумного литья и вручную отполированных.

Тема нового сезона ярмарки — «Land Trace» — вдохновлена концепцией «Мирового острова» Хэлфорда Маккиндера и осмысляет Евразию как пространство, где традиция и современность образуют единый узел.