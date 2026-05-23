«Главный артефакт музея — посетитель»

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве прошел показ короткометражного игрового фильма «Лялечка». Это история пожилой супружеской пары, столкнувшейся с деменцией и необходимостью многолетнего ухода. В последние годы разговор о старении перестал быть исключительно медицинским или семейным. Его все чаще ведут на языке культуры, личного опыта, общественных институций. И именно музеи становятся пространством, где такие разговоры возможны.

Кадр из фильма «Лялечка» режиссера Стаса Табунова

Текст: Ольга Алленова

Молодой режиссер Стас Табунов, для которого «Лялечка» — уже второй фильм, рассказал, что прототипами главных героев стали его собственные родственники. «Моя семья переживала похожую ситуацию, когда бабушка долго тяжело болела,— рассказал режиссер.— Дедушка за ней очень долго и сложно ухаживал. Многие годы я наблюдал за происходящим». По его словам, фильм вырос из попытки понять отношения людей, которые вместе больше полувека: «Я много думал, анализировал, что вообще двигало людьми. Они жили вместе больше 50 лет. Они ухаживали друг за другом, при том что были неимоверные конфликты, звучали какие-то очень обидные слова. И уже будучи взрослым, я пришел к выводу, что видел большую чистую любовь, и мне захотелось показать ее в кино». Говоря о том, что любовь есть даже там, где порой ее не видно, фильм удивительно точно воспроизводит повседневность семей, столкнувшихся с деменцией близкого. В дискуссии, которая сопровождала показ фильма, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина сказала, что впервые увидела художественное кино, настолько точно передающее бытовую реальность ухода за болеющим человеком: «Все, кто имел дело с деменцией, тут же узнали эту квартиру, в которой все перемешано в каком-то странном порядке беспорядка».

Героиня фильма, болеющая деменцией (Анастасия Медведева), получает письмо от внучки, которую давно не видела. Муж героини Жора (Юрий Чигров) не позволяет открыть письмо, рвет его и выбрасывает в помойное ведро. Но героиня достает письмо, а рано утром уходит из квартиры. Жоре приходится обратиться за помощью в поисках Лялечки, как он зовет жену, к дочери и зятю, которых он ранее не пускал на порог. Семейный конфликт возник, поскольку дочь с зятем предлагали Жоре переехать с женой в дом престарелых, потому что там им было бы лучше.

И эта ремарка в конце фильма выводит историю на экзистенциальный уровень: зритель должен ответить на вопрос, может ли кто-то, даже очень близкий, решать за других, даже очень больных, где им лучше доживать и умирать.

А еще фильм остро обозначает проблему выгорания родственников, ухаживающих за людьми с деменцией, и мягко намекает, что именно в этой точке — не в интернатах, а в семье нужно больше помощи.

Участники показа делились своим опытом встречи с таким диагнозом. Говорили и волонтеры, которые ходят в дома престарелых, и родственники людей с деменцией, ухаживающие за ними, и сотрудники благотворительного фонда «Старость в радость», который уже много лет пытается вместе с Министерством труда выстраивать в России систему долговременного ухода.

В этой дискуссии особенно важным был личный опыт, которым обычно делятся только на сеансе у психотерапевта. Но психотерапия доступна не каждому, а потребность пообщаться в круге единомышленников есть у большинства людей.

Перенос такого общения на площадку музея кажется чрезвычайно интересным. На мой вопрос о том, почему сегодня именно музей становится местом для обсуждения острых социальных тем, директор Еврейского музея и центра толерантности Анна Макарчук ответила, что это естественный процесс, связанный с переосмыслением роли самих культурных институций. По ее словам, музей сегодня должен работать не только с объектами, но прежде всего с человеком и его внутренним опытом. «Если музей будет продолжать презентовать себя как склад или выставку предметов, то боюсь, что ему конец»,— сказала она.

Для российских культурных институций подобный подход еще десять лет назад был нетипичным. Однако сегодня все больше музеев, театров и фестивалей обращаются к темам старения, инклюзии, памяти, тяжелой болезни.

И было бы странно, если бы этого не случилось, ведь население Земли стареет, продолжительность жизни растет, а вместе с ней растет и человеческое одиночество.

«Мы считаем, что главный наш артефакт,— это наш посетитель,— говорит Анна Макарчук.— А главное событие, которое происходит у нас в музее, происходит в голове у нашего посетителя. Наша задача — использовать все возможности, чтобы помочь этому событию произойти. Такой возможностью может стать музейный предмет. Фильм. Разговор. Вопрос, который посетитель задает себе». По ее словам, дискуссии на важные для людей темы становятся способом для музея сохранять общественный смысл. «Музеи бессмысленны без трансформаций, которые происходят в ваших головах»,— резюмирует она.

Трансформация, которая происходит после обсуждения фильма «Лялечка», касается личной ответственности. Многие, ухаживающие за близкими, срываются, раздражаются, а потом, когда родственник умирает, испытывают чувство вины, которое их пожирает.

«Ты можешь злиться, тебе может быть сложно, ты можешь сорваться. Ты имеешь право на эти чувства»,— сказала после показа фильма эксперт по работе с семьей фонда «Старость в радость» Татьяна Борисюк. По ее словам, часто одним из главных ресурсов для семьи оказывается поддержка сообществ. Такие сообщества, где можно говорить открыто о том, что ты устал, что сегодня сорвался и что это нормально, в последние годы создаются и в среде ухаживающих родственников, и в среде самих болеющих. И они терапевтичны и для одних, и для других. Люди пытаются создавать горизонтальные связи, чтобы поддерживать друг друга. И это очень важная трансформация, которая происходит с нашим постсоветским обществом, где раньше каждый был предоставлен себе и справлялся со своей бедой в одиночку.