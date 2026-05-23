Поллок ушел за $181,2 млн на аукционе в Нью-Йорке

За один вечер Christie’s продал искусства на $1,1 млрд, обновив рекорды для Поллока, Бранкузи и Ротко. Ключевые лоты из собрания магната Сэмюэля Ирвинга Ньюхауса сопровождал рекламный ролик с Николь Кидман.

Актриса появилась в короткометражном видео по мотивам сюрреалистического фильма Мана Рея 1930-х с Ли Миллер, позируя с золотой скульптурой Константина Бранкузи «Даная». Бюст ушел с молотка за $107,6 млн, на 50% выше прежнего максимума скульптора. Абстракция Джексона Поллока «Номер 7А» (1948) взлетела до $181,2 млн — почти втрое дороже рекорда 2021 года.

16 лотов Ньюхауса принесли $630,8 млн. «Я не молодею и чувствую, что пришло время переезжать в жилье поменьше. Я хочу упростить свою жизнь», — так вдова коллекционера объяснила распродажу. Последующая сессия искусства XX века добавила еще $490,3 млн, где полотно Марка Ротко установило планку в $98,4 млн, а работа Жоана Миро — в $53 млн. Из 64 лотов не продали лишь два.

Милена Двойченкова