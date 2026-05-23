Задержан археолог, спрятавший останки д’Артаньяна

Полиция Нидерландов 20 мая задержала археолога Вима Дейкмана по подозрению в сокрытии костей, которые могут принадлежать легендарному мушкетеру д’Артаньяну. После того как он сообщил местонахождение останков, его отпустили, но статус подозреваемого сохраняется. В прокуратуре уточнили, что задержание связано с проверкой законности раскопок.

Конфликт разгорелся вокруг найденного в марте в церкви Маастрихта скелета. Дейкман, более 40 лет проработавший городским археологом и уверенный, что нашел могилу д’Артаньяна, отвез фрагмент плечевой кости и два зуба в Мюнхен для ДНК-экспертизы. Муниципалитет счел это нарушением закона об охране культурного наследия и потребовал вернуть находки. Археолог утверждает, что предлагал отправить останки почтой, но посчитал это рискованным. «Поездка обошлась мне минимум в €500,— рассказал он.— А теперь за мной гонится инспекция, как будто я член преступной организации».

Дейкман признал, что формально нарушил правила, скрыв кости, но назвал это вопросом принципа. Ранее, в марте, находка скелета с мушкетной пулей в груди и французской монетой рядом стала мировой сенсацией. Д’Артаньян , национальный герой Франции, погиб при осаде Маастрихта в 1673 году.

Милена Двойченкова