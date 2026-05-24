По вселенной «Рика и Морти» снимут полнометражный фильм

Warner Bros. начала разработку анимационного фильма по вселенной «Рика и Морти». Режиссером проекта выступит Джейкоб Хейр, с 2019 года работающий над эпизодами оригинального сериала; сейчас он ведет переговоры. Детали сюжета не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of Adult Swim Фото: Courtesy of Adult Swim

Соавтор шоу Дэн Хармон подтвердил выбор постановщика, заявив: «Режиссером стал Джейкоб Хейр. Мы никого не искали». Ранее он описывал концепцию полного метра как «суперкрутой 90-минутный эпизод» с увеличенным бюджетом, который не потребует ломать канон ради большого экрана. Премьера 9-го сезона мультсериала состоится 24 мая, шоу продлено до 12-го сезона. Канал Adult Swim также готовит спин-офф «Президент Кёртис» с Китом Дэвидом в главной роли.

«Рик и Морти» выходит с 2013 года, завоевал «Эмми» и удерживал статус самого популярного комедийного шоу на кабельном ТВ. Соавтор Джастин Ройланд покинул проект в 2023-м на фоне обвинений в домашнем насилии, которые впоследствии были сняты. Теперь Рика и Морти озвучивают Иэн Кардони и Гарри Белден.

Милена Двойченкова