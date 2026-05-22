В Петербурге открылась четвертая Port Art Fair

Новый сезон ярмарки современного искусства, которая ежегодно проходит в петербургском «Севкабель Порту», стартовал 21 мая. На этот раз экспонировали 97 участников — галерей, самоорганизаций и независимых художников со всей страны. Тема выпуска звучала как «Blank» — белое и чистое начало в искусстве, которое организаторы предложили авторам, пользуясь разнообразной палитрой контемпорари, осмыслить.

Мария Плотникова "Следы присутствия 0.3", Коринна Моисеева "Лица 1", Коринна Моисеева "Петя и волк", Настя Криулина "Пингвиненок Лоло", Настя Криулина

Примеры «бланковости» представили большие институции (казанский ЦСК «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ, ИТМО), петербургские и московские галереи (Artstory, «Тихо», 573). На персональных стендах можно увидеть «белую» фотосерию Марии Плотниковой, посвященную недавнему безумному снегопаду в Москве, живопись хрустящих простыней Коринны Моисеевой, фарфор на холсте Насти Криулиной и другие вариации на тему. Но «Blank», подсказывают создатели, может быть понят и как новая жизнь, рождение. Видимо, той же логики придерживался автор особенно популярного стенда Леонид Костин, который все пространство выделил под собственные мини-копии топлес, сделанные на 3D-принтере (новые генерировались — рождались здесь же).

Стенд Леонида Костина

И все же большинство работ с белизной связаны лишь условно, отдаленно-генеалогически. На ярмарке можно увидеть цветастые зоофлористические композиции, детализированные ковры от Игоря Гуровича и масштабные полотна «под древний Китай». Кроме того, в четвертом выпуске кураторы впервые предусмотрели отдельную цифровую секцию, по большей части посвященную поделкам в соавторстве с ИИ: нейросетевые советские пионеры и существа, отдаленно напоминающие хаги-ваги.

Для Port Art Fair четвертый выпуск стал особенным еще и потому, что в этом году впервые участников отбирал публичный экспертный совет: галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов. Выставочное пространство по сравнению с прошлым годом стало больше, а публичная программа — насыщенней.

Все дни работы на Port Art Fair работает лекторий, посвященный как практическим («Где учиться, чтобы попасть в современное искусство сейчас?»), так и отвлеченным творческим («Пустота в современном искусстве: сто лет дематериализации объекта») вопросам индустрии.

Ярмарка открыта до 25 мая.

