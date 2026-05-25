Между раем и садом

В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Райский сад: искусство российского ислама» — в проекте также принимают участие Институт исследования стрит-арта, Музей Востока и фонд Марджани. Как искусство вписывает мусульманские культуры России в общемировой исламский контекст — в материале Weekend.

Текст: Сююмбике Давлет-Кильдеева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама»

Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама»

Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

На открытии гостям из Египта не без гордости показывают могильные камни XIII века с эпитафиями на арабском языке, подчеркивая древность и прочность духовного родства разных культур. Кураторы выставки Альфрид Бустанов (Национальный музей РТ), Полина Ёж (ИИСА) и Илья Зайцев (Музей Востока) собрали лоскутное одеяло, или, вернее сказать, орпак (татарское женское покрывало), построив мосты от археологических находок Золотой Орды, ритуальных мусульманских предметов к современному искусству художников Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Крыма.

Темные залы, красные яблоки, прозрачные ткани, ювелирные украшения и старинные фолианты деконструируют образ райского сада — ключевую для выставки метафору, предлагая посетителям самим найти ответ на вопрос, что такое исламское искусство, и выбрать свои пути в метафизическом лабиринте, окутанном полумраком, поэзией и мистикой. Экспозиция разделена на шесть зон: «Междумирье», «Сад», «Духовность», «Любовь», «Телесность», «Смерть».

Белый сад пустыни

Рай в исламе — это в первую очередь сад, в котором текут реки из молока, меда и вина и можно укрыться в тени деревьев. Вполне объяснимая мечта жителей Аравийской пустыни. Вероятно, и сегодня тем, кто дошел до Мекки, желание оказаться в таком раю не чуждо. Погода в священном для мусульман городе сейчас экстремальная — 46 градусов, ощущается как 48.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сад познания Истины», Мансур Зияев, 2024 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 2 «Сад познания Истины», Мансур Зияев, 2024 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Ощущения — вообще проводник к образу райского сада на выставке. Рассказы татарской целительницы, которой во сне пророк Илия передал базу медицинских знаний, можно услышать, старинную «Книгу знаний» можно потрогать, ольфакторные композиции (например, как отметила зарубежная гостья, запах шкафа турецкой бабушки) понюхать и, конечно, многое увидеть — от золотоордынских ювелирных украшений и керамики XIII века до современной живописи, украшений и видеоэссе.

Трогать все подряд не стоит, на открытии выставки член египетской делегации была опасно близка к тому, чтобы начать тактильно исследовать засушенный борщевик, но ее вовремя остановила сотрудница музея. Лекарственный потенциал борщевика еще в X веке описал Авиценна в «Каноне медицины», полагая, что растение может быть использовано как средство для лечения опухолей, кожных высыпаний, гнойных ран и многого другого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Песнь луны», Магомед Даудов, 2021 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Tatarica, Зульфия Илькаева, 2024 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 2 «Песнь луны», Магомед Даудов, 2021 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Tatarica, Зульфия Илькаева, 2024 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Инструкции к другим целебным растениям свернуты в традиционные свитки, и те, кто догадается открыть шкафчики, сможет их забрать с собой, но тут стоит оговориться, что Минздрав предупреждает об опасности самолечения народными средствами. На выставке представлены и красочные свитки-амулеты XIX века с краткими молитвенными формулами на арабском языке, которые носили с собой как оберег.

Туба уходит в небо

В центре зала «Духовность» — райское дерево туба, растущее из неба вниз. Центральный для экспозиции образ неожиданно рифмует казанскую выставку со скандальным российским павильоном Венецианской биеннале, который представил в этом году коллективный проект «Дерево укоренено в небе». Это дерево, древнейший архетип, самая распространенная репрезентация мифологической модели Вселенной, похоже, и буквально и фигурально витает в воздухе.

Здесь кураторы отсылают к «Книге знаний» Эрзурумлу Ибрагима Хакки (1796), османского суфия и мистика, точный репринт которой создали специально для выставки: оригинал хранится в московском Музее Востока. Надев предлагаемые тут же белые перчатки, книгу можно полистать и изучить подробнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Маарифет-наме» («Книга знания»), Эрзурумлу Ибрагим Хакки, макет рукописи

Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан «Маарифет-наме» («Книга знания»), Эрзурумлу Ибрагим Хакки, макет рукописи

Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Семь кругов сада

На рисунке схематически передана исламская модель мира. Сверху — обитель ангелов, райские врата и райские моря, дерево туба («блаженство»). В центре мира — семь небесных сводов, смена дня и ночи, Мировой океан, гора Каф и Кааба — кубическая постройка во дворе мечети аль-Харам в Мекке, которую, как считается, соорудил первый житель исламского райского сада, Адам. Нижние этажи — мост, врата ада и геенна, инфернальное дерево заккум с плодами, похожими на головы шайтана (дьявола), долина скорби и семь кругов ада.

Здесь же, в «Духовности», с рукописью Корана 1686 года (образец высокой арабской каллиграфии) соседствует хаситэ, традиционное татарское женское нагрудное украшение, которое служило оберегом, и тяжелый люкс— золотые украшения XIII–XIV веков из фонда Марджани. Рассмотреть высокое мастерство золотоордынских ювелиров можно под лупой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Коран, рукопись, Каллиграф Курбан Мухаммад ибн Али ал-Карати под руководством ученого Исмаила ал-Карати, Дагестан, 1868 год Каллиграфическое исполнение начала суры Марьям на арабском. Слева — «сад» в начале суры Марьям, справа — «Во имя Аллаха Всемилостивого и Всемилосердного» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 2 Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Коран, рукопись, Каллиграф Курбан Мухаммад ибн Али ал-Карати под руководством ученого Исмаила ал-Карати, Дагестан, 1868 год Каллиграфическое исполнение начала суры Марьям на арабском. Слева — «сад» в начале суры Марьям, справа — «Во имя Аллаха Всемилостивого и Всемилосердного» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Над ними — «Кама в июне», линогравюра современной художницы Зульфии Илькаевой (Набережные Челны), отсылающая не только к райским рекам, но и к теме времени. Семь оттисков с изображением рисунка на поверхности воды на первый взгляд кажутся одинаковыми, но благодаря технике один и тот же штамп каждый раз дает изображение, отличающееся от предыдущего, воспроизводя постоянную изменчивость не только реки, но и жизни.

В «Духовности» развилка: налево пойдешь, «Смерть» найдешь, направо — «Любовь», а прямо — «Телесность». Экскурсовод небольшой группы египетских женщин в платках говорит: «Времени остается совсем немного, давайте хоть одним глазком взглянем на смерть». Интересно, удалось ли переводчику передать игру слов.

Трава у дома

Другой пример диалога древнего ремесла и современности — в зоне «Междумирье». Монументальная работа Айзата Мингазова (Казань), которая по форме отсылает к каменным комплексам, памятникам тюркского рунического письма VIII века, а по содержанию — к тексту стихотворения современной татарской поэтессы Йолдыз Миннуллиной «?т?к?н ?иренд? ут яна» («Горит огонь на земле Отукен»). В пандан к триптиху — поперечина (массивная деревянная балка) VIII века из Дагестана, украшенная резьбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран “Ötükän / 1,2,3” (триптих), Айзат Мингазов, 2022

Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан “Ötükän / 1,2,3” (триптих), Айзат Мингазов, 2022

Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Тексты, яблоки и осколки быта разбросаны по всей выставке. В «Телесности» — молитвы, воспоминания, рецепты целительниц и указания к оккультным практикам. Например, тут есть рассказ о том, что делать мужчине, который хочет освободиться от любви женщины. Согласно народной мудрости, ему следует отколоть кусочек от могильного камня (статья 214 УК РФ), растолочь, растворить в воде и выпить. На следующий же день нежелательная любовь стороной пойдет. Или имеется воспоминание внучки о том, как бабушка отправляла ее искать сброшенную кожу змеи, чтобы сделать из нее мазь, натереть больные места и отправиться в баню.

Из бытовых артефактов здесь ступка и пестик, гербарии, фрагменты карнизов, роскошный XIX века поставец — небольшой деревянный шкаф, предок серванта, украшенный растительными орнаментами и каллиграфией, фрагмент сине-белой резной каминной плиты из села Кубачи (Дагестан), вышитые яркими нитями полотенца и золотыми — пояс жениха, расписанные керамические чаши, раскопанные в городищах Золотой Орды, древний бронзовый котел и, конечно же, ковер из Дербента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сады в советской фотографии, личный архив Шамиля Юсупова,полученный в ходе исследования истории садовой культуры Альфридом Бустановым Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Поставец (шкаф для хранения и демонстрации посуды), Дагестан, резьба по дереву, XIX век Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 2 Сады в советской фотографии, личный архив Шамиля Юсупова,полученный в ходе исследования истории садовой культуры Альфридом Бустановым Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Поставец (шкаф для хранения и демонстрации посуды), Дагестан, резьба по дереву, XIX век Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

То ли гурия, а то ли видение

В зоне «Любовь» центральный текст — «Поэма о любви» Мухаммада-Садыка Иманкулы, возвышенные стихи татарского имама и поэта. Их можно не только почитать, но и послушать в записи. В зале друг напротив друга стоят две женщины — предположительно гурии. Согласно исламской эсхатологии, эти полногрудые черноокие жительницы райского сада достанутся в награду праведникам и мученикам (шахидам). В хадисах (преданиях о пророке Мухаммаде) им обещаны 72 девственницы — из которых две гурии и 70 жен от обитателей ада в довесок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маска создана для татарского фэшн-фильма «Юха», удачно прокатившегося по 20 кинофестивалям и получившего ряд наград, в том числе на London Fashion Film Festival победила в номинации «Лучший дизайн аксессуаров» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Measure — российский бренд «скромной» моды Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 3 Маска создана для татарского фэшн-фильма «Юха», удачно прокатившегося по 20 кинофестивалям и получившего ряд наград, в том числе на London Fashion Film Festival победила в номинации «Лучший дизайн аксессуаров» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Экспозиция выставки «Райский сад: искусство российского ислама» Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Measure — российский бренд «скромной» моды Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Первый женский образ представлен в традиционном татарском костюме середины XIX века. Нагрудное хаситэ — одновременно показатель статуса и оберег с карманом для текстов — украшалось зубами животных, мешочками с молитвами и монетами. На голове — орпек, двухметровое треугольное покрывало, популярный аксессуар у казанских татарок. Здесь на нем вышито то самое древо жизни из райского сада.

Напротив — белая светящаяся женщина, уже больше похожая на гурию, инсталляция «Сокрытые в шатрах» от Measure (Махачкала). «Я смотрела на само слово "джанна" (рай). Корень этого слова в арабском языке связан со значением "скрытое", "укрытое", "покрытое",— рассказывает художница Зайнаб Сайдулаева, основатель бренда Measure.— Есть известный хадис, где говорится, что первые люди, которые войдут в рай, будут сиять как полная луна, а те, кто последует за ними, будут подобны самым ярким звездам».

Я лакец, я дагестанец…

Самые яркие звезды выставки — в зале «Смерть»: стену над тремя эпитафиями XIII–XIV веков на арабском языке из Болгара (80 км от Казани, столица Волжской Булгарии и Золотой Орды) занимает альбом рисунков Владимира Марковина, легендарного археолога, ученого и художника. 96 тщательно проработанных зарисовок могильных памятников кумыков, лакцев, аварцев и даргинцев — дагестанских резных стел (середина XIX — начало XX века). Марковин полностью передал затейливую арабскую вязь эпитафий и запечатлел цветовое решение яркой раскраски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 7 Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан Альбом могильных памятников (96 листов), Владимир Марковин, 1948–1949 Фото: пресс-служба Национального музея Республики Татарстан

Последнее особенно важно, потому что те стелы, которые сохранились до наших дней, цвет полностью потеряли, а большинство памятников и вовсе утрачено. «Я вас прошу, когда мы закончим, просто пройдитесь, присмотритесь, взгляните в глаза этих камней,—говорит показывающий выставку куратор Альфрид Бустанов,— потому что за каждым из них стоит человек».

Выставка объемна и насыщенна — и открыта чувственному и эмоциональному восприятию, как и сами переплетения между эпиграфией и эсхатологией, религиозными, языческими и оккультными практиками. Именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, потрогать и понюхать, чем сто раз прочитать.

Выставка работает до 29 сентября 2026 года.

Национальный музей Республики Татарстан