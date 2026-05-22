Prada Mode в Нью-Йорке представит sci-fi-проект Кодзимы и Рефна

С 3 по 7 июня в нью-йоркском отеле Chelsea пройдет Prada Mode — культурная инициатива модного дома, созданная вместе с гейм-дизайнером Хидэо Кодзимой и режиссером Николасом Виндингом Рефном. Арт-проект получил название Satellites II.

В его основе — шестиминутный научно-фантастический фильм, премьера которого состоялась на 79-м Каннском кинофестивале. Кодзима и Виндинг Рефн сыграли самих себя: по сюжету они терпят аварию на враждебной планете и добираются до Chelsea. Режиссер охарактеризовал работу как художественный эксперимент с применением технологий искусственного интеллекта.

Первые два дня (3–4 июня) событие будет доступно только по приглашениям. Несколько номеров отеля превратятся в телестудии с перформансами, часть гостей останется в них на ночь. С 5 по 7 июня вход станет свободным: внутри откроют дополнительные инсталляции, а также проведут мероприятия на других площадках Нью-Йорка.

Милена Двойченкова