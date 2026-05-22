Московский зоопарк спасает бегемотов Эскобара от эвтаназии

Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) начало международную кампанию по спасению 80 бегемотов в Колумбии, которых власти страны планируют усыпить. Операцию возглавила президент ГОЗУ и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Речь идет о потомках четырех бегемотов, завезенных в 1980-е годы наркобароном Пабло Эскобаром для личного ранчо. После его смерти животные оказались на воле и при отсутствии хищников быстро расплодились — сейчас популяция насчитывает около 200 особей и разрушает местную экосистему. Власти Колумбии ранее объявили, что уже во втором полугодии 2026 года отберут для эвтаназии примерно 80 гиппопотамов, чтобы сдержать рост численности, способной к 2030 году достичь 500 особей.

ГОЗУ уже направило правительству Колумбии официальное обращение с призывом заменить эвтаназию переселением. Ключевым партнером кампании выступит индийский центр спасения дикой природы Vantara, готовый создать для животных специально спроектированную среду. Участие также подтвердили члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. «Мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции»,— заявила Светлана Акулова.

Милена Двойченкова