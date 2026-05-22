«Летний пейзаж» Саврасова продали за 29 млн руб.

Картина Алексея Саврасова «Летний пейзаж» стала топ-лотом торгов «Литфонда» 16 мая: ее купили за 29 млн руб., а совокупная выручка превысила 40 млн.

Позднее полотно, созданное в период ухудшения зрения художника и нехватки материалов, исполнено в нарочито небрежной манере, которую специалисты считают предтечей лирического пейзажа. «Значимых работ известных русских художников на рынке крайне мало, отсюда высокий интерес к вещам с безупречным провенансом»,— пояснил гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Среди других лотов заметно подорожал «Вечером после грозы» Василия Переплетчикова: стартовав с 260 тыс. руб., он ушел за 1,1 млн руб. «Дубы в Абрамцеве» Петра Кончаловского проданы за 1 млн руб. Портрет первого российского гомеопата-провизора Бахмана кисти Франца Крюгера, начав с 1 руб., купили за 550 тыс. руб. Покупателей нашли «Ветреный день» Анатолия Зверева (440 тыс. руб.), бюст «Якутка» Марии Денисовой-Щаденко (320 тыс. руб.), «После дождей» Аркадия Пластова (260 тыс. руб.) и коллаж Вагрича Бахчаняна (240 тыс. руб.).

«Летний пейзаж» раньше принадлежал министру иностранных дел СССР Андрею Громыко и коллекционеру Феликсу Вишневскому.

