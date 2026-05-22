Мадридский суд обязал налоговую вернуть Шакире €55 млн

Национальная аудиенция Испании удовлетворила апелляцию колумбийской певицы и постановила, что налоговики незаконно взыскали с нее более €55 млн за 2011 год. По данным суда, Шакира провела тогда в Испании лишь 163 дня, а не 183, необходимые для признания налоговым резидентом, и ведомство не доказало наличие у нее основных экономических интересов в стране.

В решении указано, что казначейство обязано возвратить удержанные суммы вместе с процентами и судебными издержками. Сама артистка назвала тяжбу восьмилетним испытанием, которое сказалось на ее здоровье и семье. «После многих лет жестокого публичного позора и кампаний по разрушению репутации Национальная аудиенция наконец все исправила»,— заявила она, добавив, что никакого мошенничества не было.

Вердикт касается исключительно налогового периода 2011 года, и испанское ведомство уже объявило о намерении обжаловать его в Верховном суде. Выплат не произойдет до полного разрешения дела.

Ранее, в ноябре 2023 года, Шакира избежала тюремного срока по другому эпизоду — за 2012–2014 годы. Тогда она признала обвинения в неуплате €14,5 млн налога и согласилась выплатить штраф в размере половины этой суммы плюс €438 тыс., чтобы урегулировать разбирательство.

Милена Двойченкова