Не совсем детектив

В «Редакции Елены Шубиной» выходит новый роман Евгения Водолазкина — «Последнее дело майора Чистова». Впечатлениями от новинки делится литературный критик и шеф-редактор Яндекс Книг Константин Мильчин.

Писатель Евгений Водолазкин

Май, Петербург, молодой лейтенант полиции Егор Ведерников ведёт неторопливый рассказ о расследовании предположительно легендарного сыщика городского розыска майора Каспара Чистова. Каспар он, если что, не в честь добродушного привидения и не в честь одного из волхвов — это сокращение от словосочетания «Каспийское пароходство». Полиция едет на Бармалееву улицу, где произошло странное убийство. Погиб, а если быть совсем точным, загадочным образом застрелен некий Георгий Литвин, приехавший в Петербург житель солнечного Краснодарского края. Рядом с ним в квартире обнаружена почти точная копия покойного — его брат-близнец Григорий Литвин. Обнаружен живым. Если вы уже слегка запутались в братьях и именах на Г, то это нормально: да, тут есть Георгий и есть Григорий, они не тёзки, только близнецы, правда родившиеся в разных городах и в разные годы. Евгений Германович Водолазкин суров к читателю. Ещё в квартире была жена Григория Галина, но её увезли в состоянии шока в больницу. Кто убил — непонятно. Но как-то мало крови, какое-то недостаточно злодейское преступление на улице с настолько злодейским названием, как отмечает один из героев.

Обложка книги. Евгений Водолазкин. «Последнее дело майора Чистова». АСТ 2026

Ещё в квартире обнаружен робот Иван Иваныч (он же ИИ, то есть искусственный интеллект), но, удивительным образом, прямо спросить ИИ, кто злодей, невозможно. Поэтому полиция будет вести классические следственные действия, опрашивать подозреваемых и потенциальных свидетелей. Например, на том же этаже, что и покойный, живут секс-работница Жанна и художник Пышкин, переписывающий классические картины. Жанна как-то связана с семейством Литвиных. У Литвиных был любовный треугольник. Также с убийством могут быть связаны два мутных продавца-гастарбайтера из магазинчика рядом, чьи имена и фамилии майор Чистов отказывается запоминать и называет их Лёлик и Болик Мультяшкины. Кажется, они тоже были как-то связаны с семейством Литвиных. Вырисовывается многоугольник — то ли любовный, то ли ненависти. Впрочем, одними традиционными методами сыска Чистов не обходится: среди прочего применяются и беседы с покойником на кладбище, а финальный этап расследования вообще будет происходить в некоем почти потустороннем мире, где окажутся все почти живые на тот момент герои. Формат повествования будет меняться — от воспоминаний очевидца к протоколам допросов, которые больше всего похожи на пьесы. «Язык протоколов — не побоюсь этого слова — безлик. Можно даже подумать, что один и тот же следователь всякий раз допрашивает одного и того же подозреваемого. Смелее, ребята, не устаю говорить я своим коллегам. Грамотно ведущий протокол идёт по тропе Шекспира, Островского, Чехова. Да того же Ионеско — почему нет...»

Закончим пересказ сюжета и обратимся к фигуре сочинителя. Евгений Водолазкин относится к тем авторам, для которых понятие «живой классик» — не преувеличение, а вполне себе констатация. У него внушительная коллекция литературных премий, он один из самых переводимых на иностранные языки современных отечественных писателей, его творчество разбирают на специализированных международных конференциях водолазкиноведов, его книги ставят в театрах, экранизируют и планируют экранизировать; буквально на днях, в наше суровое для распространения по планете русской литературы время, на одном из ведущих американских литературных порталов вышел комплиментарный текст о творчестве Евгения Германовича.

И вот уже на протяжении 15 лет и семи романов Водолазкин ведёт с читателем занятную игру, всякий раз обманывая жанровые ожидания. Самый известный текст писателя, принёсший ему всероссийскую и всемирную славу роман «Лавр», — вроде как исторический роман про жизнь праведника-исцелителя в позднем русском средневековье. Но почти с самого начала происходит колоссальный обман: в крайне достоверное историческое повествование вторгаются то внезапно расположившиеся в средневековой траве пластиковые бутылки, то вдруг псковский юродивый упомянет, что одна из городских площадей будет называться Комсомольской, то смерть итальянского паломника на Святой земле будет показана не глазами очевидцев-современников, а промышленного альпиниста из нашего времени.

Другие тексты так же то тут то там обманывают ожидания, но в «Последнем деле майора Чистова» эта игра приобретает воистину космические масштабы. На первых страницах нам вроде как обещают детектив: вот новый Ватсон, вот наш с вами Холмс, вот преступление, вот расследование. Но Водолазкин настраивает читателя на канонический детектив лишь для того, чтобы дальнейшее ещё больше удивляло. Очень быстро остросюжетная проза превратится то ли в комедию положений, то ли в индийское кино. Майор Чистов делает важное открытие: всё было не так, как нам вместе с ним сперва казалось, — на самом деле убит не Георгий, брат из Краснодарского края. Убит петербургский брат Григорий, хозяин квартиры и муж Галины. Час от часу не легче. Братья, по ходу дела, не особо ладили. Братья Литвины не только роботом занимались — они ещё разработали технологию извлечения информации из памяти при помощи МРТ. Эту информацию они скармливают Ивану Иванычу, который довольно капризный робот, к тому же разговаривающий голосами разных известных советских актёров.

Отметим, что все эти сюжетные линии достаются читателю нелегко, потому что то тут то там в текст вклиниваются крайне увлекательные микроистории, не имеющие прямого отношения к основной линии повествования. Вроде бы не имеющие. А ещё есть слон в комнате, которого никто не замечает. Вот он — ИИ, воплощённый в робота: он тут рядом, он как-то участвовал в кровавых событиях, но для расследования бесполезен. Он тут, но его как будто бы все игнорируют. И рядом возникает ещё один слон в комнате, а именно смерть. Это ещё один важнейший образ из всех романов Водолазкина. В раннем романе «Соловьёв и Ларионов» один из героев пытался понять, что же такое происходит с человеком в момент перехода от жизни к смерти, как устроена эта смена состояний. И вот из романа в роман Водолазкин будет исследовать смерть, позволяя своим героям то проигрывать ей в сложной борьбе, то, наоборот, одерживать над ней сокрушительную победу. В новом романе смерть как будто бы перестала быть важным фактором в нашей жизни.

Книга поступит в продажу одновременно в трех форматах — на бумаге, в электронной и аудиоверсиях. Аудиокнигу озвучил актер Алексей Багдасаров.