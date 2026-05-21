Чем болел, кому мстил, почему рисовал пупки

555 лет назад, 21 мая 1471 года, родился Альбрехт Дюрер. Художника считают самым изученным мастером Северного Возрождения и, кажется, за пять веков о нем узнали всё, что было можно. Однако и в XXI веке исследователи продолжают пересматривать биографию и работы Дюрера, находя в них новое. Weekend приводит самые неожиданные открытия.

Текст: Ульяна Волохова

Фото: Alte Pinakothek

Дюрер мстил заказчикам

В 1507 году Альбрехт Дюрер получил от франкфуртского купца Якоба Хеллера заказ на алтарный триптих для доминиканского монастыря во Франкфурте-на-Майне. На центральной панели, посвященной коронованию Девы Марии, есть фрагмент, давно изумляющий исследователей: прямо под возносящейся Марией художник изобразил самого себя. В самом появлении Дюрера на картине нет ничего необычного — автопортреты на свои работы он добавлял нередко. Однако обычно художник прятал себя среди толпы или помещал в угол композиции. Настолько заметное и почетное место он отвел себе лишь однажды.

Альбрехт Дюрер. «Алтарь Хеллера» (фрагмент), 1508–1509 Фото: Historisches Museum, Frankfurt am Main Йобст Харрих. Центральная панель «Алтаря Хеллера», 1614 Фото: Historisches Museum, Frankfurt am Main

Как считает профессор Кембриджского университета Улинка Рублак, причина могла быть вполне бытовой — конфликт с заказчиком из-за денег. Работа над триптихом оказалась сложной и кропотливой, а Хеллер требовал все большей детализации. Дюрер быстро понял, что обещанных 130 флоринов и еще 100 на материалы для такой работы недостаточно, и начал ожесточенную переписку с заказчиком. «Я теряю время и доход, но заслуживаю лишь вашу неблагодарность. Как, по-вашему, я должен жить на эти деньги?» Но Хеллер отказался доплачивать. И тогда Дюрер ответил обидчику мастерством: написал на алтаре собственный портрет, превратив его одновременно и в демонстрацию собственной значимости, и в саморекламу — свиток в руках художника содержит информацию о его мастерской.

У Дюрера был ревматоидный артрит

В 2007 году доктор медицины и магистр искусств Джордж Вайс опубликовал междисциплинарное исследование «Артрит в семье Дюреров». Изучив автопортреты художника, портреты его родных и многочисленные изображения рук, он пришел к выводу, что сам Альбрехт Дюрер, а также его отец и брат Ханс могли страдать ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием, которое вызывает хроническое воспаление и часто поражает мелкие суставы кистей. На работах Дюрера Вайс увидел характерные для болезни деформации пальцев, припухшие суставы и типичное положение рук.

Альбрехт Дюрер. Левая рука апостола (фрагмент алтаря Хеллера), 1508 Фото: Albertina Альбрехт Дюрер. Молящиеся руки, 1508 Фото: Albertina

В пользу этой гипотезы исследователь привел и письмо, которое художник в начале XVI века отправил своему врачу. В нем Дюрер жаловался на боли и лихорадку и приложил небольшой рисунок с подписью: «Там, где находится желтое пятнышко и куда я указываю пальцем, там болит». Долгое время считалось, что художник отметил область селезенки, и исследователи полагали, что он страдал от малярии, привезенной из Нидерландов. Однако, если Вайс прав, рисунок может указывать и на последствия воспалительного артрита: болезнь способна затрагивать не только кисти, но и другие части тела, включая суставы грудной клетки.

Альбрехт Дюрер. Автопортрет (больной), около 1509–1511

Фото: Kunsthalle Bremen

Сегодня этот набросок называют первой в истории «картой боли» — схематичным изображением тела с отмеченной областью симптомов. В медицине подобный способ диагностики появился лишь в 1949 году, его предложил новозеландский врач Гарольд Палмер.

Дюрер неслучайно нарисовал пупки Адаму и Еве

Вообще, у Адама и Евы не должно быть пупков — ведь они были созданы, а не рождены. Но Дюрер тщательно прорисовал их на своей знаменитой гравюре, посвященной грехопадению. Так же поступали и многие другие художники, изображавшие перволюдей. Обычно исследователи объясняют эту богословскую неточность довольно просто: рисуя обнаженное тело, мастера автоматически воспроизводили привычную анатомию человека. Однако профессор Университета Бата Воган Харт считает, что Дюрер наделил Адама и Еву пупками сознательно, чтобы сделать идеологическое заявление.

Альбрехт Дюрер. «Адам и Ева», 1504

Фото: Rijksmuseum

Для Дюрера пупок был частью концепции идеального человека. Художник хорошо знал трактат Витрувия, описывающий человеческое тело как совершенную геометрическую систему. В нем утверждается, что, если уложить человека на спину, развести руки и ноги и поставить иглу циркуля в середину живота, тело идеально впишется в круг. Витрувий называл пупок «естественным центром человеческого тела». Для эпохи Возрождения, вернувшей в фокус искусства человека и античные представления о его идеале, эта концепция была очень важна. Но в образах Адама и Евы ее впервые применил Дюрер — фигуры перволюдей построены у него с математической точностью, как образцы совершенного человеческого тела, и потому обладают пупками.

Дюрер не оплакивал Мартина Лютера

«Плач о Лютере» веками приписывали Дюреру. Считалось, что в 1521 году, узнав об аресте и предполагаемой казни за ересь вождя Реформации Мартина Лютера, художник записал в своем дневнике страстную элегию. В ней он скорбел о том, что «этот праведный человек, сторонник истинного христианства, вероломно взят в плен», и просил: «Боже, пришли нам другого человека, несущего его свет». Этот текст считался самым интимным и эмоциональным произведением Дюрера и одновременно главным свидетельством его симпатий к Реформации.

Однако профессор Утрехтского университета Йерун Штумпель усомнился в авторстве художника. Проанализировав тексты Дюрера, он пришел к выводу, что «Плач о Лютере» слишком сильно отличается от остальных записей художника. В элегии много богословской риторики и религиозной лексики, тогда как сам Дюрер даже в личных заметках писал гораздо суше и практичнее. Сравнивать Штумпелю было с чем: художник оставил после себя большое количество писем, дневниковых записей и теоретических трактатов. Поэтому исследователь предположил, что текст мог принадлежать приятелю Дюрера — монаху Якобу Пробсту, сочувствовавшему Лютеру. Дневники художника дошли до нас не в оригиналах, а в поздних списках. Возможно, Дюрер просто переписал понравившийся текст или вложил его в дневник, а переписчик ошибочно включил его в корпус произведений художника. Но не исключено и то, что автора путаницы вполне устраивал образ Дюрера как убежденного сторонника Реформации и он намеренно прибегнул к фальсификации. Все же по другим документам видно, что интерес к изменениям в религиозных практиках у художника был, но весьма умеренный.

Дюрера до сих пор находят

Кажется, за пять веков, отделяющих нас от эпохи Альбрехта Дюрера, его наследие успели изучить всеми возможными способами. Однако художник до сих пор умудряется удивлять и ученых, и публику — не в последнюю очередь потому, что его работы продолжают находить. Причем как считавшиеся утраченными, так и вовсе неизвестные ранее. Это неудивительно: за свою жизнь Дюрер создал около 150 картин, более тысячи рисунков и сотни гравюр. И в последние годы они всплывали в самых неожиданных местах.

Рукопись Альбрехта Дюрера с гербом Виллибальда Пиркхаймера Фото: Oldenburg State Library Альбрехт Дюрер. «Рыцарь, Смерть и Дьявол», 1513 Фото: National Gallery of Art Альбрехт Дюрер. «Носорог», 1515 Фото: Library of the Czech Academy of Sciences Триптих Альбрехта Дюрера «Святая Маргарита» Фото: Federal Monuments Authority Austria, Vienna, Irene Dworak

Например, в 2024 году на аукционе была продана гравюра «Рыцарь, смерть и дьявол», которую еще в 2011 году 11-летний британец Мэтт Винтер нашел среди хлама на мусорной площадке. Спустя годы он показал работу оценщику и выяснил, что все это время хранил один из самых ранних оттисков знаменитой гравюры. Ранний, а возможно, и первый экземпляр другой гравюры Дюрера — «Носорог» — в прошлом году случайно обнаружили в хранилищах библиотеки Чешской академии наук.

Впрочем, неожиданные открытия происходят не только с графикой художника. В 2020 году работу Дюрера обнаружили на стене готического собора Святого Стефана в Вене. Считалось, что художник никогда не бывал в этом городе, однако во время реставрации под слоями копоти и грязи открылась роспись, которую искусствоведы приписывают либо самому Дюреру, либо кому-то из мастеров его студии. Если эта версия верна, изменится не только список работ художника, но и карта его путешествий. Не менее неожиданную находку сделали и в Германии: библиотека Ольденбурга обнаружила рисунок Дюрера внутри книги с древнегреческим текстом XVI века.