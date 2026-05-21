В Музее Востока проходит фестиваль «Путь кимоно»

Фестиваль «Путь кимоно» проходит в институции с 15 мая. И традиционная японская одежда, разумеется,— его смысловая константа, но его высказывание — глубже и шире.

В экспозиции — кимоно из уникальных авторских коллекций. Вещи предстают не просто предметом, созданным руками людей, но еще они оказываются смыслообразующими единицами, формирующими мягкий, но прочный стержень японской культуры.

Искусство повседневности (и повседневное искусство) строится на том, чтобы не столько скрыть красоту тела, сколько претворить одежду в шедевр — то есть явить работу мастера. Каждое произведение уникально, внешний вид каждого неповторим. Ведь по легенде великая писательница и поэтесса Мурасаки Сикибу предавалась грусти половину луны, встретив придворную даму в кимоно, похожем на ее собственное.

Фестивальное пространство небольшое и визуальной насыщенностью отсылает к традиционному японскому дому, призывая к остановке и созерцанию, а не к быстрому просмотру. Глаз внимает историям, излагаемым узорами на кимоно. Темы, сюжеты, мотивы, цвета и даже материалы перекликаются — в прямоугольнике обыденной женской одежды. И в этом отчасти грустная ирония, вроде бы не свойственная японцам: вокруг женщины в кимоно выстраиваются целые миры. Эта обратная перспектива — со всем необходимым вниманием к деталям при минимализме формы и богатстве содержания. И это напоминание о невозвратной ценности каждого мига и каждой секунды человеческой жизни: рядом с роскошным свадебным кимоно — два трогательных детских. Сложно уйти от домысливания облаченных в них фигур, и эта недосказанность кажется очень важной в разговоре о японской культуре.

Другие экспонаты — всего представлены собрания 17 коллекционеров — подхватывают эту линию: кимоно на манекенах, без лиц, зато со сложнейшими прическами — и рядом контрастирующий со всем сразу бюст (современной?) японки с распущенными волосами. Или женский портрет — и рядом с ним кимоно на модели. Или кимоно в виде корсета как пример взаимовлияния традиций. Также в экспозиции предметы быта — от вееров до посуды. Зеркальный пруд и сад камней удваивают окружающее пространство, словно приземляя зрителя.

Фестиваль в целом — тихое признание в любви к японской культуре. Бережно собранные предметы заставляют задуматься об уникальности присутствия произведений искусства во времени и пространстве, как писал об этом Вальтер Беньямин. Еще можно тут многое начать погружение в тему японского национального характера, проявляющегося как раз в кимоно. Но лучше сначала просто внимательно поразглядывать и удивиться, каким образом в этой одежде японцы угадали почти универсальный культурный код человечества.

Владимир Максаков