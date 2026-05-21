Выставка «Архитектура 2.0» дает старт фестивалю A-Fest в ММОМА

Экспозиция на двух этажах здания Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке создана совместно с просветительской платформой архитектурно-строительной отрасли A-House при участии московских девелоперов. Какое будущее Москвы она показывает и какие проблемы поднимает в контексте дворового взаимодействия и глубоководных погружений — в материале Weekend.

Текст: Анна Черникова

Пространство A-House на втором этаже здания музея по удивительному стечению обстоятельств с момента постройки дома в 1915-м и в течение следующих почти трех десятков лет занимало правление Московского архитектурного общества (МАО). Тут же находился клуб МАО, в котором век назад встречались лидеры мнений по вопросам градостроительства. Следующие этажи были отведены под квартиры членов МАО — постройка возводилась по проекту архитектора Дмитрия Маркова именно как доходный дом. Среди жильцов был и Федор Шехтель, с 1906 и по 1922 год председатель МАО.

В центре внимания выставки «Архитектура 2.0» и фестиваля, которые проходят в Москве во второй раз,— взаимодействие человека и города через призму современной архитектуры. На этот раз организаторы задумались о проблеме заполнения городских лакун — физических и смысловых «белых пятен» на карте Москвы, причем на макро- и микроуровнях, а также озаботились вопросом создания третьих мест и формирования личного пространства горожан. Предложения от участников выставки в виде 19 макетов и инсталляций, местами грандиозны, но от этого не менее реалистичны.

«Для нас архитектура — это не просто какая-то прикладная, созерцательная вещь, это система смыслов, в которой мы существуем каждый день»,— говорит куратор выставки Моника Норс. Третий этаж ММОМА она отдала 10 архитектурным бюро, которые предложили свое видение заполнения незаполненного в столице. Бюро «Камень» размышляет о зависимости плотности застройки от распределения городских магистралей и близости к центру города. «Сага» показывает идею «Распределенного парка» — способа обновления жилой застройки с сохранением пространственных характеристик и зеленых зон.

Nowadays Office предлагает поговорить о важности «Возвращения двора» — камерного пространства, где человек может замедлиться в своем жизненном беге. Авторы проекта обращают внимание, что в Москве дворовое пространство часто утрачивает жилую человекоориентированную функцию в пользу служебной — складской, парковочной, и предлагают поменять этот вектор. Wall через «Городские швы» обращается к другому виду городских лакун — малым, шириной по 1–2 метра, пространствам между домами, которые возникают при перестройке либо реконструкции кварталов,— и ищет им самые разные функциональные применения.

Архитекторы из «А + М» предлагают поменять взаимодействие городской среды с такой ее неотъемлемой частью, как строительные леса и сетки. Идея — смотреть на реконструкцию фасадов как на один из этапов существования здания, а на его временное обрамление как на кокон, пространство которого можно использовать для нужд горожан, пока из него не вылупится прекрасный обновленный архитектурный шедевр.

Manuel Herz Architects в своем «Переосмыслении оранжереи» интегрирует в городскую постройку зеленые пространства, делая их местом агропроизводства, источником биоразнообразия и климатической регуляции. «Вся зелень в макете живая, у нас тут даже живой жучок обнаружился в одной из сфер инсталляции»,— восхищается Моника Норс.

Есть в числе проектов выставки и уже реализуемые — либо старт реализации которых близок. Бюро Atrium рассказывает о работе над жилым пространством «Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы, которая долгое время оставалась незастроенной лакуной на карте города. Сергей Чобан и его бюро «Спич» с помощью словно выступающего из архитектурного чертежа объемного макета анонсирует появление на Малой Почтовой частного музейного комплекса с набором общественных пространств. ГАФА показывает проект школы Bubble, в которой отказывается от прямых углов для создания комфортного — мягкого образовательного пространства.

Для презентации своей задумки под названием «101 М» бюро Arch(e)type пригласило на открытие выставки фридайвера, многократного чемпиона мира и обладателя огромного числа рекордов по погружениям в открытой воде Алексея Молчанова. В названии многофункциональной высотной постройки зафиксирована глубина, которую впервые в мире когда-то покорила его мама Наталья Молчанова, также известный фридайвер. Комплекс будет включать жилые и офисные пространства, а также самый глубокий бассейн в мире для тренировочных погружений. В его конструкцию также будет интегрирован Центр подготовки космонавтов с макетом фрагментов МКС — для отработки разнообразных исследовательских и инженерных навыков будущими участниками космических экспедиций.

Во второй части выставки на четвертом этаже ММОМА в Ермолаевском Моника Норс собрала проекты про обыденную жизнь — и мечты о комфортном уединении. «Безмятежность» от Kidz — пример, как реализовать детскую мечту о личном пространстве с помощью обычной занавески. «.дпт» в Twist & Fold показывает на примере колонны как конструктивного элемента, что сугубо функциональное и утилитарное в интерьере можно превращать в нечто формирующее пространство. «Схема» представляет «Систему 1» — объект на стыке мебели и кинетической скульптуры, вдохновленный кинетический искусством 1960–1970-х и работами Владислава Колейчука. «Космос» создал для выставки «Печной тотем» — своеобразный каталог печей, каминов и очагов, который родился в рамках исследования того, что можно назвать сердцем любого дома. Ведь любой подобный объект в жилище всегда имел не только согревающую функцию, но определял все пространство и образ бытования людей вокруг себя.

«Хора» в его «Окне "Интерьерном"» задается вопросами соотношения стен как разделяющих элементов пространства и проемов — как, напротив, объединяющих. И предлагает использовать проемы не только для связи с внешней городской жизнью, но и для внутреннего взаимодействия в интерьере. «Козин + Руэда» на примере трех проектов от заказчиков из ритейла делится тем, как происходит работа с формой пространства и светом, как режиссируется появление на свет стен.

Иван Мунц и «Мастерская Б» рассказывают о реализуемом проекте «[Б]ашня» по реконструкции исторической водонапорки из комплекса построек Николаевской железной дороги — возле Ленинградского вокзала. Архитекторы придумали башню в башне — то есть сохранение внешней оболочки при полном изменении пространства внутри.

Le Atelier в «Обещании» на примере закрытой на замок постройки показывает, что внешний облик — это всегда только намек на пространство внутри как венец творения создателя здания, и настаивает на необходимости восстановить во многом утраченную в силу исторических процессов связь внешнего и внутреннего. Вопросом, как архитектура продолжается внутри зданий, задается и Core в «4 порталах», исследуя знаковые для Москвы постройки: ГУМ, Киевский вокзал, Российскую государственную библиотеку и собор Святых Петра и Павла.

«Официальный партнер фестиваля — Градостроительный комплекс Москвы,— рассказала организатор A-Fest и основатель A-House архитектор Дарья Белякова.— В планах фестиваля несколько мероприятий в ММОМА, где представители комплекса встретятся с архитектурным сообществом для того, чтобы усилить существующую коммуникацию».

Выставка в ММОМА продлится до 14 июня.