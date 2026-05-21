Лондонский музей отдаст джайнские манускрипты, купленные за бесценок

Wellcome Collection передаст около 2 тыс. джайнских рукописей сети изучения джайнизма при Бирмингемском университете. Собрание не вернется в Индию или Пакистан, а останется в британском центре, финансируемом общинами джайнов из Великобритании, США и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dazeley / Getty Images Фото: Peter Dazeley / Getty Images

Основатель музея Генри Уэллком купил более 1,2 тыс. рукописей в 1919 году в одном пенджабском храме примерно за £400 (около £18,2 тыс. сегодня). В музее признали, что приобретение шло «по низкой цене и вопреки интересам владельцев». Коллекция включает тексты XV–XIX веков на санскрите, пракрите, гуджарати и раннем хинди, в том числе «Калпа-сутру» начала XVI века, древнейший медицинский трактат на хинди 1688 года и документ с критикой британского владычества.

«Смелое решение фонда станет образцом для других общин»,— считает управляющий попечитель Института джайнологии Мехул Санграджка. Замдиректора Wellcome Collection Дэниел Мартин назвал проект «сострадательным подходом к реституции», признающим проблему неэтичных изъятий. Соглашение готовилось пять лет при участии Института джайнологии и Бирмингемского университета и поддержке фонда Art Fund.

Милена Двойченкова