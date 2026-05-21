В библиотеке Рима нашли старейшее издание первого английского стихотворения

Исследователи из дублинского Тринити-колледжа обнаружили в Национальной центральной библиотеке Рима древнейший из известных списков «Гимна Кэдмона». Эта находка отодвигает возраст старейшего из дошедших до нас английских стихотворений сразу на три столетия.

Приглашенный научный сотрудник Элизабетта Магнанти и доцент Марк Фолкнер изучали оцифрованную копию латинского манускрипта IX века, когда наткнулись на древнеанглийский текст, вписанный прямо в основной блок рукописи, а не вынесенный на поля. Прежде самые ранние датированные копии относились к началу XII века. По словам Фолкнера, расположение гимна в теле латинского трактата доказывает, сколь серьезное значение придавали английскому языку уже в раннем Средневековье.

Согласно преданию, неграмотный пастух Кэдмон из английского аббатства Уитби сочинил девять строк о сотворении мира в VII веке после чудесного видения, явившегося ему во сне. Обнаруженный список был выполнен монахами в итальянском аббатстве Нонантола. В Новое время манускрипт покинул Италию, оказался в коллекции антиквара Томаса Филлипса, затем у швейцарского библиофила Мартина Бодмера и, наконец, пересек Атлантику, осев в Нью-Йорке у книготорговца Ханса Крауса. Минкультуры Италии выкупило фолиант лишь в 1972 году, после чего книга почти полвека оставалась незамеченной.

Специалисты обнаружили ее в каталоге и запросили цифровые сканы. Теперь вся коллекция Нонантолы, как сообщили в библиотеке, оцифрована и выложена в открытый доступ.

Милена Двойченкова