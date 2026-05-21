Древние фрески не возвращают испанскому монастырю вопреки решению суда

Национальный музей искусства Каталонии (MNAC) все еще не исполнил постановление 2025 года Верховного суда Испании, требующее отправить уникальные фрески XII века обратно в монастырь Санта-Мария-де-Сихена в Арагоне. В учреждении настаивают: транспортировка почти на 250 км и помещение без климат-контроля нанесут произведениям непоправимый вред.

Спор за цикл, который называют «Сикстинской капеллой романского искусства», длится больше 10 лет. Фрески с ветхозаветными и новозаветными сценами вывезли из монастыря после пожара в гражданскую войну (1936–1939), отреставрировали, перенесли на холст и с 1961 года выставляют в Барселоне. В мае прошлого года суд постановил вернуть их в Арагон, однако руководство MNAC пока ограничилось заявлениями о технических разногласиях. Представитель музея подчеркнул, что отказ «всегда основывался исключительно на технических аргументах» и подкреплен научным анализом.

Ситуацию обострил ноябрьский концерт испанской певицы Розалии в Овальном зале — в нескольких шагах от закрытого пространства с росписями. Адвокат муниципалитета Вильянуэва-де-Сихена безуспешно требовал отменить шоу, опасаясь вибраций. В MNAC заверили, что залы полностью изолированы и угрозы нет, а прошлогодний отчет властей Каталонии и Барселоны, зафиксировавший следы повреждений от климата и вибраций, музей оспаривает. Цикл иллюстрирует сотворение Адама и Евы и другие ключевые эпизоды, сочетая влияние английской миниатюры и византийского искусства, и считается краеугольным камнем художественного наследия страны.

Милена Двойченкова