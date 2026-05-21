Звуковая куртка Vollebak «погружает в медитативное состояние», говорят создатели

Британский бренд Vollebak представил прототип Sonic Jacket — куртки, способной менять состояние сознания через направленные в тело звуковые волны. Разработка оснащена 180 миниатюрными динамиками, каждый из которых вмонтирован в лазерную перфорацию ткани и развернут внутрь.

Устройство превращает туловище пользователя в резонансную камеру, воспроизводя частоты в диапазоне от 4 Гц до 20 кГц. По словам сооснователя марки Ника Тидболла, тридцатиминутный тест на себе привел к неожиданным эффектам. «На некоторых частотах куртка погрузила меня в странное медитативное состояние, когда все остальное словно исчезало»,— рассказал он. При этом предприниматель отметил, что результат может серьезно различаться в зависимости от человека.

Управляется прототип через MP3-плеер с 10 предустановленными сигналами и слотом для карт Micro SD. В создании участвовала студия спецэффектов FBFX, работавшая над фильмами «Дюна» и «Прометей». Коммерчески доступную версию Sonic Jacket создатели рассчитывают выпустить к 2027 году, называя нынешний этап лишь первым шагом в многолетней программе.

Vollebak основан братьями-близнецами Тидболл в 2015 году. До этого бренд экспериментировал с графеновым пальто, курткой из сверхпрочного волокна Dyneema и одеждой с элементами лазерной резьбы.

