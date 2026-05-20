Галерея «Нетстен» «Винзавода» получила фестивальное наслоение

Пять работ современных художников, посвященные фестивалю уличного искусства «Граффити Винзавод», украсили пространство единственной в Москве легальной галереи уличного искусства «Нетстен», которая расположена вдоль железнодорожных путей по дороге к ЦСИ «Винзавод» и Artplay.

Фестиваль возник в 2006 году и впервые, если говорить об институциях, представил широкой публике граффити как способ выражения себя в городской среде. «За 20 лет экс-участники проделали огромный путь и сегодня сотрудничают с музеями, а их работы находятся в частных коллекциях,— рассказывает основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.— Фестиваль "Граффити Винзавод" получил статус легендарного, оказал влияние на новое поколение художников уличной волны и на пространство вокруг и положил начало процессу интеграции уличного искусства в городскую среду».

В этот раз на стенах работали художники, предпочитающие живописное, условно традиционное направление: Lovemarket, Versus Flow, Антон Спутник, Егор Той, Тигран Костан (Ля), Илья Маломощенко. Куратором выступил один из создателей творческого объединения 10.203 Никита Dusto.