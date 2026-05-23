Броснан, Пирс Броснан

Если открыть списки величайших агентов 007, вы вряд ли обнаружите в топ-3 Пирса Броснана — вероятнее всего, почетные места займут Шон Коннери, Дэниел Крейг и Роджер Мур. А фильмы с Броснаном часто подвергались критике: в частности, за неряшливые спецэффекты и нелепые детали. И все же броснановская бондиана была особенной. И могла начаться 40 лет назад, напоминает материал Weekend.

Текст: Никита Прунков

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Предложение сыграть агента 007 Пирс Броснан впервые получил еще в мае 1986 года — и почти подписал контракт, но в последний момент все сорвалось из-за его съемок в сериале «Ремингтон Стил». Иронично, что, когда Броснан все-таки дебютировал в «Золотом глазе» спустя девять лет, действие пролога там развернулось именно в 1986-м.

К тому моменту герой британской разведки из 1960-х слыл не столько чопорным и консервативным, сколько нахальным и вызывающим. Его страсть к роскоши, гедонистическому образу жизни и красивым женщинам вызывали одновременно восхищение и возмущение у сдержанного послевоенного поколения. Главный Бонд в истории — Шон Коннери — наградил героя необходимой притягательной энергетикой плейбоя и обаятельного убийцы, после чего эстафету подхватил Джордж Лейзенби. К сожалению, авантюра не увенчалась успехом, зато впереди историю ждало знакомство с великим Роджером Муром.

В 1970-х — при всей любви к актеру — картины про шпиона выглядели довольно кэмпово: явно проигрывая в экшен-изобретательности конкурентам из раздела «боевики», авторы сделали ставку на китч и приключенческие мотивы. Так, зрители получили ленты с трехсосочными злодеями, битвы Бонда против акул и даже его отправку в космос (это был ответ «Челюстям» и «Звездным войнам»).

К следующему десятилетию, к 1980-м, бондиане явно требовалась перестройка и свежий взгляд — тогда семья Брокколи, продюсеры франшизы, начала заглядываться на молодого и крайне харизматичного Броснана, который оказался занят работой над другим проектом. Роль ненадолго досталась Тимоти Далтону, однако зритель такую итерацию не оценил: для них переход от комичного Бонда к более серьезной версии в духе Яна Флеминга выглядел слишком резким.

Наконец, Броснан-Бонд присоединился к серии. Он идеально сочетал черты классического персонажа и умел балансировать между привычным кэмпом и необходимой для 1990-х серьезностью. К тому же 007 было пора избавиться от откровенно сексистских и шовинистских нарративов, при этом сохранив фирменное обаяние и лоск. Решением этих задач Броснан и занялся — за что удостоился похвалы даже Коннери, долгое время не признававшего других исполнителей роли. Пирс Броснан задал новый и, что важно, высокий стандарт для франшизы в 1995 году, когда вышел «Золотой глаз».

Сюжет фильма построен вокруг попыток секретного агента помешать криминальному клану использовать космическое оружие против жителей Лондона. Проект получил высокие отзывы, а сам Броснан на некоторое время слился с образом героя: по словам артиста, он черпал вдохновение у двух каноничных Бондов — Шона Коннери и Роджера Мура.

Спасал мир от злодейских нападок Броснан с 1995-го по 2002 год, когда вышла финальная часть с его участием «Умри, но не сейчас». И хотя актер был готов работать и дальше, создатели решили сменить вектор развития истории и выбрать более хладнокровного и угрюмого персонажа, чтобы не проиграть битву Джейсону Борну,— так франшизу захватил Дэниел Крейг.

«Умри, но не сейчас» — финальная, четвертая работа Броснана — действительно оказалась спорной. Обозреватели раскритиковали фильм за избыточный экшен и довольно спорные атрибуты вроде невидимого автомобиля и Мадонны, исполнившей роль инструктора по фехтованию. Не впечатлял и сюжет с северокорейскими военными и инфернальным миллиардером Густавом Грейвсом (Тоби Стивенс) — они пытались уничтожить мир с помощью сверхоружия из солнечных лучей. Впрочем, кто бы что ни говорил, а эпизод с выходящей из моря Хэлли Берри остался навсегда в истории кинематографа.

Несколько десятилетий спустя очевидно, что во всех этих странностях и крылся парадокс Бонда Броснана: его 007 оказался последним нереалистичным героем эпохи, когда блокбастеры еще не стеснялись быть глянцевыми и слегка безумными в повествовании и визуальном языке.

Сегодня многие пересматривают фильмы с Броснаном уже без прежнего снобизма, потому что стало ясно: Броснан идеально уловил настроение 1990-х. Его Бонд существовал в мире после холодной войны, где старые политические страхи исчезли, а глобализация, технологии и культ роскоши только начали набирать обороты. Отсюда — спутниковое оружие, невидимые авто, гигантские корпорации и злодеи-миллиардеры. Проще говоря, перед нами был шпион не из мрачной реальности, а из отдельного эскапистского пространства с вытекающими атрибутами.

В отличие от Коннери, построившего образ на животной органике, или Крейга, сделавшего ставку на внутреннюю травму и физическую мощь, Броснан всегда оставался воплощением элегантности. Его Бонд умел быть ироничным и при этом не скатывался в карикатуру. Именно эта легкость и сделала его версию персонажа настолько универсальной для массового зрителя. Недаром многие, выросшие в 1990-х и начале нулевых, до сих пор воспринимают Броснана как единственного «правильного» агента 007. Фильмы с ним работали как яркий аттракцион: с экзотическими локациями, танковыми погонями и фирменной улыбкой лощеного красавца, который даже конец света встречает с безупречно завязанным галстуком.

И, пожалуй, главное достижение Пирса Броснана заключается в том, что он удержал франшизу в момент, когда она легко могла превратиться в реликт эпохи. Бондиана 1980-х заметно устарела, а конкуренты постепенно перехватывали инициативу — начиная с «Крепкого орешка» и заканчивая уже упомянутым «Борном». Броснан пробросил мостик между поколениями, сохранив традиционный шарм классического героя и при этом подготовив зрителя к его более современному переосмыслению. Наконец, без его версии не случилось бы и радикального перезапуска с Крейгом — потому что именно фильмы с Броснаном напомнили аудитории, зачем миру вообще нужен агент 007.

Кто знает, но, возможно, это была последняя по-настоящему романтическая эра Бонда.