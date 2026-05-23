Броснан, Пирс Броснан

007, которого недооценили

Если открыть списки величайших агентов 007, вы вряд ли обнаружите в топ-3 Пирса Броснана — вероятнее всего, почетные места займут Шон Коннери, Дэниел Крейг и Роджер Мур. А фильмы с Броснаном часто подвергались критике: в частности, за неряшливые спецэффекты и нелепые детали. И все же броснановская бондиана была особенной. И могла начаться 40 лет назад, напоминает материал Weekend.

Текст: Никита Прунков

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Предложение сыграть агента 007 Пирс Броснан впервые получил еще в мае 1986 года — и почти подписал контракт, но в последний момент все сорвалось из-за его съемок в сериале «Ремингтон Стил». Иронично, что, когда Броснан все-таки дебютировал в «Золотом глазе» спустя девять лет, действие пролога там развернулось именно в 1986-м.

К тому моменту герой британской разведки из 1960-х слыл не столько чопорным и консервативным, сколько нахальным и вызывающим. Его страсть к роскоши, гедонистическому образу жизни и красивым женщинам вызывали одновременно восхищение и возмущение у сдержанного послевоенного поколения. Главный Бонд в истории — Шон Коннери — наградил героя необходимой притягательной энергетикой плейбоя и обаятельного убийцы, после чего эстафету подхватил Джордж Лейзенби. К сожалению, авантюра не увенчалась успехом, зато впереди историю ждало знакомство с великим Роджером Муром.

В 1970-х — при всей любви к актеру — картины про шпиона выглядели довольно кэмпово: явно проигрывая в экшен-изобретательности конкурентам из раздела «боевики», авторы сделали ставку на китч и приключенческие мотивы. Так, зрители получили ленты с трехсосочными злодеями, битвы Бонда против акул и даже его отправку в космос (это был ответ «Челюстям» и «Звездным войнам»).

Кадр из сериала «Ремингтон Стил», 1982–1987

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

Фото: MTM Enterprises Inc.

К следующему десятилетию, к 1980-м, бондиане явно требовалась перестройка и свежий взгляд — тогда семья Брокколи, продюсеры франшизы, начала заглядываться на молодого и крайне харизматичного Броснана, который оказался занят работой над другим проектом. Роль ненадолго досталась Тимоти Далтону, однако зритель такую итерацию не оценил: для них переход от комичного Бонда к более серьезной версии в духе Яна Флеминга выглядел слишком резким.

Наконец, Броснан-Бонд присоединился к серии. Он идеально сочетал черты классического персонажа и умел балансировать между привычным кэмпом и необходимой для 1990-х серьезностью. К тому же 007 было пора избавиться от откровенно сексистских и шовинистских нарративов, при этом сохранив фирменное обаяние и лоск. Решением этих задач Броснан и занялся — за что удостоился похвалы даже Коннери, долгое время не признававшего других исполнителей роли. Пирс Броснан задал новый и, что важно, высокий стандарт для франшизы в 1995 году, когда вышел «Золотой глаз».

Пирс Броснан в образе Джеймса Бонд и его автомобиль по фильму BMW Z8

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Keith Hamshere / Getty Images

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Кадр из фильма «Золотой глаз». Режиссер Мартин Кэмпбелл, 1995

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Кадр из фильма «Завтра не умрет никогда». Режиссер Роджер Споттисвуд, 1997

Фото: Keith Hamshere / Getty Images

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Keith Hamshere / Getty Images

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Фото: Eon Productions Ltd., United Artists

Фото: Keith Hamshere / Getty Images

Сюжет фильма построен вокруг попыток секретного агента помешать криминальному клану использовать космическое оружие против жителей Лондона. Проект получил высокие отзывы, а сам Броснан на некоторое время слился с образом героя: по словам артиста, он черпал вдохновение у двух каноничных Бондов — Шона Коннери и Роджера Мура.

Спасал мир от злодейских нападок Броснан с 1995-го по 2002 год, когда вышла финальная часть с его участием «Умри, но не сейчас». И хотя актер был готов работать и дальше, создатели решили сменить вектор развития истории и выбрать более хладнокровного и угрюмого персонажа, чтобы не проиграть битву Джейсону Борну,— так франшизу захватил Дэниел Крейг.

«Умри, но не сейчас» — финальная, четвертая работа Броснана — действительно оказалась спорной. Обозреватели раскритиковали фильм за избыточный экшен и довольно спорные атрибуты вроде невидимого автомобиля и Мадонны, исполнившей роль инструктора по фехтованию. Не впечатлял и сюжет с северокорейскими военными и инфернальным миллиардером Густавом Грейвсом (Тоби Стивенс) — они пытались уничтожить мир с помощью сверхоружия из солнечных лучей. Впрочем, кто бы что ни говорил, а эпизод с выходящей из моря Хэлли Берри остался навсегда в истории кинематографа.

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас». Режиссер Ли Тамахори, 2002

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd.

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd.

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Фото: Eon Productions Ltd.

Фото: Eon Productions Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM

Несколько десятилетий спустя очевидно, что во всех этих странностях и крылся парадокс Бонда Броснана: его 007 оказался последним нереалистичным героем эпохи, когда блокбастеры еще не стеснялись быть глянцевыми и слегка безумными в повествовании и визуальном языке.

Сегодня многие пересматривают фильмы с Броснаном уже без прежнего снобизма, потому что стало ясно: Броснан идеально уловил настроение 1990-х. Его Бонд существовал в мире после холодной войны, где старые политические страхи исчезли, а глобализация, технологии и культ роскоши только начали набирать обороты. Отсюда — спутниковое оружие, невидимые авто, гигантские корпорации и злодеи-миллиардеры. Проще говоря, перед нами был шпион не из мрачной реальности, а из отдельного эскапистского пространства с вытекающими атрибутами.

Кто и сколько заработал на бондиане

В отличие от Коннери, построившего образ на животной органике, или Крейга, сделавшего ставку на внутреннюю травму и физическую мощь, Броснан всегда оставался воплощением элегантности. Его Бонд умел быть ироничным и при этом не скатывался в карикатуру. Именно эта легкость и сделала его версию персонажа настолько универсальной для массового зрителя. Недаром многие, выросшие в 1990-х и начале нулевых, до сих пор воспринимают Броснана как единственного «правильного» агента 007. Фильмы с ним работали как яркий аттракцион: с экзотическими локациями, танковыми погонями и фирменной улыбкой лощеного красавца, который даже конец света встречает с безупречно завязанным галстуком.

Пирс Броснан, 1978

Фото: Jeremy Fletcher / Redferns / Getty Images

Пирс Броснан с женой Кассандрой Харрис и сыном Шоном, 1989

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

Пирс Броснан с женой Кили Шэй Смит, 2007

Фото: Reuters

Пирс Броснан на премьере фильма «Черный Адам», 2022

Фото: Kate Green / Getty Images for Warner Bros.

Пирс Броснан на премьере сериала «Гангстерленд», 2025

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Jeremy Fletcher / Redferns / Getty Images

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

Фото: Reuters

Фото: Kate Green / Getty Images for Warner Bros.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

И, пожалуй, главное достижение Пирса Броснана заключается в том, что он удержал франшизу в момент, когда она легко могла превратиться в реликт эпохи. Бондиана 1980-х заметно устарела, а конкуренты постепенно перехватывали инициативу — начиная с «Крепкого орешка» и заканчивая уже упомянутым «Борном». Броснан пробросил мостик между поколениями, сохранив традиционный шарм классического героя и при этом подготовив зрителя к его более современному переосмыслению. Наконец, без его версии не случилось бы и радикального перезапуска с Крейгом — потому что именно фильмы с Броснаном напомнили аудитории, зачем миру вообще нужен агент 007.

Кто знает, но, возможно, это была последняя по-настоящему романтическая эра Бонда.

Фотогалерея

Без девушек никак

Первой девушкой Бонда считается Ханни Райдер, которую сыграла актриса Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу» (1962). Первое появление актрисы на экране в бикини стало классическим и мгновенно сделало Андресс секс-символом, а сама актриса называла эту сцену «секретом ее успеха»

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Зена Маршалл в роли Мисс Таро в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Даниэла Бианки в роли Татьяны Романовой в фильме «Из России с любовью» (1963)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Из России с любовью» (1963). Планировалось, что актриса будет появляться и в будущих фильмах про Джейсма Бонда, однако в результате она сыграла только в двух картинах

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Онор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Слева направо: Лучана Палуцци в роли Фионы Вольпе, Клодин Оже в роли Домино Дерваль и Молли Питерс и роли Патриции Фиринг в фильме «Шаровая молния» (1965)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Миэ Хама в роли Кисси Судзуки в фильме «Живешь только дважды» (1967)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Диана Ригг в роли Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Анджела Скаулар в роли Руби Виндзор в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джилл Сент-Джон в роли Тиффани Кейс в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лана Вуд в роли Пленти О&#39;Тул в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Глория Хендри в роли Рози Карвер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мод Адамс в роли Андреа Андерс в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме «Шпион, который меня любил» (1977)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Коринн Клери в роли Коринн Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лоис Чайлз в роли Холи Гудхед в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кассандра Харрис в роли Лизл Баум в фильме «Только для твоих глаз» (1981)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кристина Уэйборн в роли Магда в фильме «Осьминожка» (1983)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фиона Фуллертон в роли Поли Ивановой в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мэриам д’Або в роли Кари Милови в фильме «Искры из глаз» (1987)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кэри Лоуэлл в роли Пэм Бувье в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Талиса Сото в роли Люпе Ламора в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мишель Йео в роли Вай Лин в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Тери Хэтчер в роли Пэрис Карвер в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Дениз Ричардс в роли Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Хэлли Берри в роли Джазинты Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ева Грин в роли Веспер Линд в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions, Columbia Pictures

Актриса Катерина Мурино в роли Соланж в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions

Актриса Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» (2008). Она стала первой «девушкой Бонда», у которой со шпионом не было романтических отношений

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джемма Артертон в роли Строберри Филдс в фильме «Квант Милосердия» (2008)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Беренис Марло в роли Северин в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарра в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Стефани Сигман в роли Эстреллы в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ана де Армас в роли Паломы в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

Первой девушкой Бонда считается Ханни Райдер, которую сыграла актриса Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу» (1962). Первое появление актрисы на экране в бикини стало классическим и мгновенно сделало Андресс секс-символом, а сама актриса называла эту сцену «секретом ее успеха»

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Зена Маршалл в роли Мисс Таро в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Даниэла Бианки в роли Татьяны Романовой в фильме «Из России с любовью» (1963)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Из России с любовью» (1963). Планировалось, что актриса будет появляться и в будущих фильмах про Джейсма Бонда, однако в результате она сыграла только в двух картинах

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Онор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Слева направо: Лучана Палуцци в роли Фионы Вольпе, Клодин Оже в роли Домино Дерваль и Молли Питерс и роли Патриции Фиринг в фильме «Шаровая молния» (1965)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Миэ Хама в роли Кисси Судзуки в фильме «Живешь только дважды» (1967)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Диана Ригг в роли Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Анджела Скаулар в роли Руби Виндзор в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джилл Сент-Джон в роли Тиффани Кейс в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лана Вуд в роли Пленти О'Тул в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Глория Хендри в роли Рози Карвер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мод Адамс в роли Андреа Андерс в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме «Шпион, который меня любил» (1977)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Коринн Клери в роли Коринн Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лоис Чайлз в роли Холи Гудхед в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кассандра Харрис в роли Лизл Баум в фильме «Только для твоих глаз» (1981)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кристина Уэйборн в роли Магда в фильме «Осьминожка» (1983)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фиона Фуллертон в роли Поли Ивановой в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мэриам д’Або в роли Кари Милови в фильме «Искры из глаз» (1987)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кэри Лоуэлл в роли Пэм Бувье в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Талиса Сото в роли Люпе Ламора в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мишель Йео в роли Вай Лин в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Тери Хэтчер в роли Пэрис Карвер в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Дениз Ричардс в роли Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Хэлли Берри в роли Джазинты Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ева Грин в роли Веспер Линд в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions, Columbia Pictures

Актриса Катерина Мурино в роли Соланж в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions

Актриса Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» (2008). Она стала первой «девушкой Бонда», у которой со шпионом не было романтических отношений

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джемма Артертон в роли Строберри Филдс в фильме «Квант Милосердия» (2008)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Беренис Марло в роли Северин в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарра в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Стефани Сигман в роли Эстреллы в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ана де Армас в роли Паломы в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

