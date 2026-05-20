Дьявол в Италии
Каким вышло продолжение драмы о гламурной журналистике
Только за две первые недели проката «Дьявол носит Prada — 2» собрал $433 млн, обойдя оригинальную версию 2006 года с итоговыми 327 млн. В чем секрет успеха истории о злой начальнице, талантливой подчиненной и красивых нарядах — в материале Weekend.
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2». Режиссер Дэвид Фрэнкел, 2026
«Звонили стокгольмцы, просили вернуть синдром обратно» — так подруга главной героини фильма, журналистки Энди Сакс (Энн Хэтауэй), характеризует ее нездоровую привязанность к руководительнице журнала «Подиум» токсично-нарциссичной Миранде Пристли (Мерил Стрип). С момента их первой встречи прошло 20 лет, однако в сложных рабочих отношениях — начальница постоянно самоутверждается за счет других, в том числе унижая сотрудников,— ничего не меняется. Сценаристы истории, правда, настаивают: все это лишь ширма — и за отстраненностью и жестокостью скрывается тонкая душевная организация главного редактора, однако верить им трудно.
У этой истории вообще не слишком проработанный и глубокий сценарий — здесь нет серьезности погружения в журналистскую профессию, какую можно наблюдать в сериале Apple «Утреннее шоу», нет детальной проработки персонажей и глубины характеров. Что не мешает, однако, с увлечением два часа наблюдать за перипетиями героев, основанными на второй части книги Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada», вышедшей в 2013-м.
Мы узнаем, что Энди Сакс с годами стала серьезной журналисткой, получила престижную профессиональную награду, но из-за убыточности издания, в котором работала, и бессовестности руководства была уволена по СМС. Мы никогда не узнаем, каким темам она посвятила себя и чем ее материалы заслужили заветную награду. Героиня лишь вскользь упомянет, что 15 лет разъезжала по Америке и миру в поисках сюжетов для очерков и предпочла карьеру семье. Главный тезис сиквела звучит будто уже устаревшим: цифровизация медиа угрожает традиционным СМИ, а количество просмотров важнее качественной журналистики. Но в корне своем он верен, как и то, что неуверенность в завтрашнем дне — удел любого человека, посвятившего себя СМИ. Энди решает опять шагнуть из серьезной журналистики, где нет работы и денег, в глянец — в журнал «Подиум», где начинала в качестве стажера. Но теперь она глава отдела лонгридов. Миранде Пристли, которая стойко защищает свою должность главного редактора от любых поползновений, это не нравится, и она берется травить коллегу — как в старые добрые времена. Энди же опять делает все, чтобы заслужить уважение Пристли, спасти издание от продажи или пристроить его в добрые руки, сохранив в нем несокрушимого начальника. Хорошо узнаваемый стокгольмский синдром, чего уж тут…
Но ни его, ни что-то другое сценаристы глубоко исследовать не планируют. «Дьявол носит Prada — 2» — история не про психологизм, глубину и проработанность характеров. Она про радость узнавания, любовь к топовым актерам, которых, пусть спустя 20 лет, все же удалось собрать вместе, тягу людей к ностальгии и качественным шоу с роскошными костюмами и декорациями в современном турбулентном мире, роскошными съемками Нью-Йорка и Милана и другими кинематографическими изысками, в которых так хорош массовый американский кинематограф.
Воссоединение, кстати, могло и не состояться: Мерил Стрип как-то не стремилась возвращаться к довольно характерной, но не слишком глубокой роли Миранды, а Энн Хэтауэй категорически отказывалась сниматься в продолжении с другим актерским составом. Однако все получилось. Возможно, помогла перспектива сниматься в Милане.
Город в кадре раскрывается во всей своей роскоши не только с модной, но и с культурной, и архитектурной точки зрения: здесь и знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие, где главный редактор, видимо, по аналогии с изображенными событиями начинает подозревать подчиненную в предательстве; и озеро Комо в окружении роскошных особняков — в одном из них обсуждается продажа журнала; и мраморный готический Миланский собор на площади Дуомо, и торговый пассаж, «миланская гостиная», Галерея Виктора Эммануила II, где, оставшись в гордом одиночестве, героиня Мерил Стрип размышляет о своем неопределенном будущем.
Американцы любили и любят Европу: об этом уже написали Генри Джеймс, Марк Твен, Фенимор Купер, Эрнест Хемингуэй, Генри Миллер и многие другие. И за век с небольшим ничего практически не изменилось. Сериал «Эмили в Париже» и его востребованность в современной массовой культуре — тоже тому подтверждение. Во многом лейтмотивом этих путешествий становится контраст между старым и новым, конфликт менталитетов и культур, поиск собственной идентичности. Все это есть в «Дьявол носит Prada — 2»: получив очищение классической европейской культурой, героини расставляют для себя жизненные приоритеты и в контексте женской солидарности навсегда остаются верны своему главному призванию — работе.