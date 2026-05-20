Southwest выгоняет роботов из самолетов

Авиакомпания Southwest Airlines запретила пассажирам провозить в ручной клади и багаже любые устройства, имитирующие человека или животное,— независимо от их размера.

Новые правила, опубликованные на сайте перевозчика, объясняются угрозой возгорания литий-ионных батарей. Ранее такие аккумуляторы уже становились причиной экстренной посадки в Сан-Диего. Исключение сделано для игрушечных роботов, если они помещаются в стандартную сумку и соответствуют нормам по мощности батарей.

Толчком к пересмотру политики стал недавний случай с андроидом Стьюи (рост 1,1 м), который летел из Лас-Вегаса в Даллас на отдельном купленном месте. Экипаж задержал рейс, не зная, как обращаться с механическим пассажиром. В итоге робота пересадили к иллюминатору и вынули батарею. Его владелец Аарон Мехдизаде, создатель фирмы The Robot Studio, утверждает, что аккумулятор был не мощнее ноутбучного, и надеется на смягчение запрета.

Изменение политики Southwest происходит на фоне глобального ужесточения авиационных требований к литиевым батареям. С 27 марта Международная организация гражданской авиации ввела ограничения на перевозку пауэрбанков, в январе соответствующие рекомендации выпустила Международная ассоциация воздушного транспорта.

Милена Двойченкова