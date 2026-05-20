Южная Корея ликвидировала 82% собачьих ферм

С 2024 года в стране закрылись 1265 из 1537 хозяйств, разводивших собак на мясо. Оставшиеся 272 фермы обязаны прекратить деятельность до конца 2026-го, а в феврале 2027-го вступит в силу полный запрет на разведение, убой и продажу таких животных. Минсельхоз анонсировал усиленные рейды в июле и августе — проверять будут даже закрытые объекты, чтобы исключить нелегальную работу, а у нарушителей начнут отзывать фермерские лицензии.

На этом фоне в провинции Кёнги резко вырос спрос на козлятину как альтернативный источник мяса. Продажи на аукционе в Паджу—Ёнчхоне подскочили со 151 головы в 2024 году до 381 во втором полугодии 2025-го, сумма сделок достигла $124 тыс. Количество козьих ферм в регионе выросло с 663 до 866, а поголовье — с 25,2 тыс. до 33,9 тыс. Представитель региональной ассоциации общепита пояснил, что козлятина превращается в замену собачьему мясу, а число ресторанов с таким меню увеличилось на 10–15% после принятия запрета.

Милена Двойченкова