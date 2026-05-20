Картина Ротко едва не побила рекорд на торгах в Нью-Йорке

Полотно художника Марка Ротко «Коричневые и черные в красных тонах» из собрания покойного арт-дилера Роберта Мнучина продано на вечерних торгах Sotheby’s в Нью-Йорке за $85,8 млн. Это вторая по величине аукционная цена для художника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Nacion / Getty Images Фото: John Nacion / Getty Images

Торги стартовали с $65 млн. Двое участников боролись около четырех минут, после чего полотно досталось клиентке, связавшейся с главой европейского отделения Sotheby’s. «Это новая ставка?» — пошутил аукционист Оливер Баркер, когда в зале раздался телефонный звонок.

Коллекция Мнучина из 11 лотов принесла $166,3 тыс., а общая выручка вечера современного искусства достигла $433,1 млн. Все работы финансиста ушли с молотка. Вторая картина Ротко, «№1» (1949), продана за $20,8 млн.

Полотно 1957 года почти повторило рекорд художника, установленный в 2012-м на Christie’s: тогда «Оранжевый, красный, желтый» купили за $86,8 млн. Проданная работа происходит из коллекции Joseph E. Seagram & Sons, где она предвосхитила знаменитые фрески для ресторана в нью-йоркском небоскребе Seagram Building. Мнучин приобрел ее в 2003 году за $6,7 млн.

Милена Двойченкова