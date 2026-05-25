Мадонна, Шакира и BTS встретятся на стадионе ЧМ-2026

Финал чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси впервые украсит масштабное представление в перерыве. Его главными участниками объявлены Мадонна, Шакира и южнокорейский бойз-бенд BTS. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, решающий матч состоится 19 июля.

Как передает BBC, продолжительность выступления составит 11 минут. Колумбийская звезда Шакира ранее представила официальный трек турнира «Dai Dai», записанный вместе с Burna Boy; для нее это вторая работа с мундиалем после хита «Waka Waka». Мадонна, самая продаваемая исполнительница в истории, 3 июля выпустит 15-й альбом «Confessions II», а в апреле она неожиданно появилась на сцене фестиваля Coachella. Участники BTS возвращаются после трехлетней паузы, связанной с военной службой, и к финалу окажутся в разгаре мирового тура из 85 концертов.

Организатором шоу выступил фронтмен Coldplay Крис Мартин; все сборы направят в Глобальный образовательный фонд ФИФА для помощи детям. Цель — собрать $100 млн. Президент организации Джанни Инфантино ранее назвал предстоящее событие «историческим моментом, достойным крупнейшего спортивного события в мире».

