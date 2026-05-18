В Москве покажут продолжение проекта о людях, которые стоят за технологиями

Премьера новой серии документального цикла «1/8 Земли: Визионеры России» под названием «Промышленность, которую невозможно (было) представить» пройдет 22 мая в кинотеатре «Художественный» в Москве.

Эта серия цикла посвящена современной российской промышленности и людям, которые определяют ее развитие. «Когда говорят о технологиях, часто забывают о главном — за ними всегда стоит человек,— рассказывает автор, генеральный продюсер и ведущая проекта Виктория Салтыкова.— Проект "1/8 Земли" с самого начала задумывался как разговор о людях, которые формируют будущее страны через конкретные отрасли. Фильм о промышленности продолжает эту линию: для нас было важно увидеть в ней не только производство и технологии, но и ту среду, в которой сегодня рождаются долгосрочные изменения».

Герои фильма — предприниматели, инженеры, управленцы и разработчики из компаний Askona Life Group, СИБУР, BN Group, Observer, Иркутский завод гусеничной техники, «ДСТ-Урал», «Парус электро», Excellence Expert, «Тайга», 3DSLA.RU, «Руслет» и других.

С помощью проекта «1/8 Земли: Визионеры России» Виктория Салтыкова разбирается, как сегодня устроена Россия и кто те люди, которые меняют реальность в стране своей работой, мышлением и решениями. В центре проекта визионеры — люди, стоящие за изменениями в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, образовании, технологиях, культуре и других сферах, определяющих облик страны. Каждая серия посвящена исследованию одной отрасли — через людей, без которых ее невозможно представить.

После премьеры лента будет доступна на онлайн-площадках.