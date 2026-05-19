Очарованные странниками

Выставка «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» открылась в главном корпусе Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева. Экспозиция посвящена художникам, которые во многом определили образ Дальнего Востока для жителей всей страны.

Текст: Мария Шаипова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке»

Фото: Жанна Беляева, Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке»

Фото: Жанна Беляева, Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева

Это первая из серии локальных выставок, придуманных кураторами московского Центра Вознесенского Кириллом Маевским и Иваном Ярыгиным под брендом «Другая Оттепель». За Владивостоком последуют Казань, Екатеринбург и другие города Урала, Кавказ, Мурманск и Калининград.

Объединяющая тема экспозиции звучит лирически: «Как неизвестность становится настоящим и будущим», а своей целью кураторы ставят изучить влияние особой атмосферы 1953–1969 годов на социальные и культурные процессы в разных регионах страны.

«Авангард хорошо изучен, а оттепель — пока нет. При этом оттепель — время, в которое фактически строится современный Владивосток, советский Сан-Франциско, и складывается идентичность всего региона»,— поясняет Кирилл Маевский.

Старт проекту дала книга искусствоведа Владимира Кричевского «Графические знаки Оттепели», которая посвящена сложившемуся в это время особому стилю в дизайне и тиражной книжной графике. Затем в рамках проекта «Центр исследований Оттепели» прошли две выставки в Москве: «Темная Оттепель» и «Светлая Оттепель». Здесь время «шестидесятников» было представлено в общеизвестном, магистральном его понимании. Но у кураторов оставалось большое желание показать и другие грани эпохи — в ее региональной самобытности и самодостаточности. Так появился проект «Другая Оттепель».

Название выставки напоминает о первых шагах человечества в освоении космоса и отсылает к открытке, посвященной запуску советского спутника «Молния-1» в 1965 году, который дал старт проекту дальней телефонно-телеграфной связи столицы СССР с удаленными районами Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и позволил организовать ретрансляцию передач телепрограмм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Следующая фотография 1 / 5 Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Этот и еще четыре спутника, запущенные следом, фактически впервые в истории соединили прямой цифровой связью Владивосток и Москву и объединили все пространство страны в единое информационное поле. Расстояние между городами в километрах с этого момента словно стерлось — остались только часовые пояса.

В 1960-е страна начинает по-новому говорить о себе, осваивать собственные удаленные от центра территории и концептуализировать их. Это время расцвета и поэзии, и литературы о путешествиях. И именно глазами писателей и художников дети и взрослые смотрят на неведомые им земли, например на Дальний Восток, и населяющих их людей, а потом отправляются в путешествие сами.

Неслучайно в 1960-е становится популярным массовый туризм, и каждый регион страны придумывает особые символы для описания своей территории и зовет в гости.

«Путешествие по стране в 1960-е было нелегким опытом, но именно так получали самые яркие впечатления, складывалась романтика “туманов и запахов тайги”»,— рассказывает Иван Ярыгин.

В то же время повседневная жизнь в эти годы заметно меняется. Строятся дороги и железнодорожные магистрали, заводы и ГЭС, в городах появляются дома и квартиры нового типа — для частной отдельной жизни,— которые хочется украшать новым искусством с другими смыслами.

Меняется в это время и образ главного героя в искусстве: теперь это не безупречный сверхчеловек и проводник нравственных идеалов, а более сдержанный профессионал, работа которого по-прежнему тяжела и опасна, но встроена в ритм мирной жизни. На смену патетике соцреализма приходит суровый стиль: становятся важны внутреннее состояние человека, а также природа и предметный мир, через которые проявляется его характер.

«В годы оттепели акцент делается на графическое искусство, живопись этого периода — это преодоление формы и эксперимент»,— говорит Иван Ярыгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: Жанна Беляева, Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Следующая фотография 1 / 2 Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: Жанна Беляева, Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Постепенно О-стиль из книг-путеводителей и плакатов переходит практически во все сферы повседневности: так оформляют и пластинки «Мелодии», и рекламу, от пачки чая до авиарейса Хабаровск—Москва.

Многие работы того периода сохранились и образуют большой графический архив, своеобразный художественный слепок страны 1960-х. Выставка во Владивостоке объединила работы из собраний Центра Вознесенского, Музея имени Арсеньева, Магаданского областного краеведческого музея, фондов Дальневосточного художественного музея, казанского Центра современной культуры «Смена», проекта «О-картинки» и частных коллекций.

Любопытно, что представленные на выставке иллюстрации зачастую не попадали на обложки книг, но сами художники были известными оформителями. «Смотришь 10 книг художника — и видишь его портрет»,— рассказывает Кирилл Маевский о работе над проектом.

Четыре зала выставки собраны в форме буквы «О» и организованы как путешествие по литературным мирам. Вход на многие творческие территории начинается с книги, и эта выставка — не исключение.

Название каждой части экспозиции отсылает к знаковой книге 1960-х: «За далью — даль», «Возрожденные народности», «На морях и за морями» (эта книга написана первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания, уроженкой Владивостока Анной Щетининой). А четвертую, «Владивосток. Путеводитель по оттепельному городу», еще предстоит написать журналисту Василию Авченко, книга станет каталогом выставки. А пока он создал тексты для четвертого зала выставки.

За «За далью — даль» (название отсылает к поэме Александра Твардовского, описывающей путешествие по Трассибу) посвящен освоению целины и масштабному строительству заводов, ГЭС и магистралей в СССР. Художники привозят из творческих «дальних командировок» новую литературу: Павел Кондратьев иллюстрирует первый чукотский букварь, а Май Митурич, который известен широкому зрителю по обложкам рассказов Редьярда Киплинга, пишет портрет путеукладчика БАМа Саши Михайловского, который станет прообразом Антиноя из «Одиссеи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Следующая фотография 1 / 3 Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Экспозиция выставки «Москва — Космос — Владивосток. Графическое путешествие по Оттепели на Дальнем Востоке» Фото: пресс-служба Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Второй зал — «Возрожденные народности» — о той самой самобытности и самодостаточности локального О-стиля, о которых говорят кураторы. Здесь собраны работы местных художников, которые подчеркивают региональный колорит. В основном это иллюстрации к книгам сказок и этнографической литературе. Например, представлены иллюстрации к книгам «Северные сказки» и «Хозяин моря» Дмитрия Брюханова.

В 1960-е отношение к укладу жизни, верованиям, ремеслам малых народов Дальнего Востока у власти изменилось: они заняли более заметное место в культурном пространстве и стали восприниматься как ценное наследие, которое необходимо сохранять и популяризировать.

Зал «На морях и за морями» посвящен дальневосточной природе и людям среди нее. Это моряки и члены их семей, которые ждут близких из рейса, труженики крупной промышленности и самые разные жители города-порта. Наиболее популярным жанром у локальных художников становится прибрежный пейзаж: острова, туманные сопки. А небольшая фигура человека почти теряется на фоне бескрайней природы.

Наконец, зал «Владивосток. Путеводитель по оттепельному городу» — про важнейшие смысловые проекты 1960-х в «нашем советском Сан-Франциско»: про визит Никиты Хрущева в 1959 году перед столетием города, про план объединения Большого Владивостока, про возникновение крупнейшей в мире китобойной флотилии «Советская Россия», «Дальтелефильм» и «Дальиздат». Они запечатлели, чем живет город, долгое время сохранявший статус закрытой территории.

«Москва — Космос — Владивосток», несомненно, главная выставка для Владивостока этим летом. Она рассказывает, как художники-путешественники формировали О-стиль и взаимодействовали с коренными народами, как появилась и повлияла на культурный контекст крупнейшая в мире китобойная флотилия «Советская Россия», а главное — как живут и работают люди там, где уходящие за горизонт пейзажи, грозная стихия океана и постоянное ожидание близких из рейса становятся фоном всей жизни.

Выставка продлится до 13 сентября.