Мик Джаггер остановил стройку высотки на Темзе

Британские знаменитости во главе с Миком Джаггером и Эриком Клэптоном добились окончательного отклонения проекта 29-этажного жилого здания у моста Баттерси в Лондоне. Апелляцию девелопера Rockwell Property отклонила инспектор по планированию Джоанна Гилберт.

Фото: Andrew Winning / Reuters Мост Баттерси

Она указала, что башня «не является образцовой, экстраординарной или оригинальной, она просто высокая» и нанесет ущерб городскому ландшафту. По ее словам, сооружение выглядело бы чужеродным и нарушило пространственную структуру набережной. Джаггер, живущий в этом районе с 1960-х годов, ранее заявил, что проект мог запустить волну высотной застройки и навсегда изменить облик Темзы, а Клэптон добавил, что девелоперам «нужны только деньги».

Изначально Rockwell предлагал возвести 34-этажную башню на 142 квартиры, но позже сократил параметры до 29 этажей и 110 апартаментов. Совет района Уондсворт и мэрия Лондона отклонили план из-за чрезмерной высоты и ущерба панораме.

Милена Двойченкова