Историю «Крестного отца» расскажут от лица женщины

Random House выпустит осенью 2027 года книгу «Конни» — первую часть саги о клане Карлеоне, написанную с женской точки зрения. Автором выступит Адриана Триджиани. Наследники Марио Пьюзо, создавшего культовую криминальную эпопею, проект уже одобрили.

В центре сюжета — сестра Майкла Корлеоне, чью роль в трилогии Копполы сыграла Талия Шайр. «Люди недооценивали дона Вито Корлеоне и Майкла Корлеоне на свой страх и риск. То же самое будет верно и для Конни Корлеоне»,— подчеркнула Триджиани. Сын писателя Энтони Пьюзо рассказал, что к писательнице обратились после ее эссе о нераскрытых женщинах клана. Он также признался, что прообразом Вито послужила его бабушка, и добавил: «Видение Адрианы жизни Конни поразило нас всех». Paramount Pictures сохраняет за собой права на экранизацию. Последний фильм саги вышел в 1990-м, мировой прокат принес свыше $400 млн, а ленты получили девять «Оскаров».

Милена Двойченкова