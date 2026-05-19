Пользователи соцсетей рассказали, что такое «тремпель» и «вехотка»

«ВКонтакте» и портал «Грамота.ру» проанализировали более тысячи публикаций с хештегом #мытакговорим и выделили самые часто упоминаемые регионализмы. Участники тренда делились словами, понятными в основном жителям конкретных регионов.

На юге России в топ попали «растыка» (неуклюжий человек), «скибка» (кусок) и «тремпель» — вешалка, по одной из версий обязанная названием дореволюционному продавцу одежды. В центральной части страны чаще всего вспоминали «грядушку» (спинку кровати), «пышку» (фантик) и «скабку» (заноза). Уральцы активно использовали слово «вехотка» — мочалка, восходящее к древнерусскому «в?хъть», а также глаголы «пошоркать» (потереть) и «зюргать» (шумно есть горячее). На Дальнем Востоке лидировали заимствования из азиатских языков: «кукса» (лапша быстрого приготовления от корейского «куксу») и «чифанька» — небольшое кафе, от китайского выражения «есть».

Эксперты «Грамоты.ру» объяснили, что соцсети позволяют воспроизводить устную речь без сглаживания местных особенностей. Такие слова работают как маркеры узнавания, сразу обозначая и место, и общий культурный опыт.

