В Лондоне открылась ретроспектива Михалины Вотье

До 21 июня в Королевской академии художеств работает выставка фламандской художницы эпохи барокко Михалины Вотье, чье имя почти исчезло из истории искусства,— первая в Великобритании.

Экспозиция объединила около 25 произведений, включая монументальный «Триумф Вакха» и недавно обнаруженный живописный цикл «Пять чувств». Вотье оказалась единственной известной художницей своего времени, работавшей во всех основных жанрах — от натюрмортов до масштабных исторических полотен.

После смерти мастера ее наследие было практически забыто. «Ее творчество, по-видимому, вышло из моды в XVIII веке»,— объясняет куратор Жюльен Домерк. Многие работы приписали ее брату Шарлю, Питеру Паулю Рубенсу, Луке Джордано и другим живописцам. Перелом наступил в 1993 году, когда исследовательница Катлейне ван дер Стигелен случайно нашла «Триумф Вакха» в хранилище венского музея. С тех пор число известных полотен Вотье выросло до 26, и специалисты уверены, что это не предел: художница прожила более 70 лет — и новые находки неизбежны.

Михалина Вотье родилась около 1614 года в Монсе, работала в Брюсселе, вероятно, вместе с братом. При жизни она пользовалась успехом: четыре ее картины находились в коллекции эрцгерцога Леопольда Вильгельма Австрийского. Но отсутствие архивов и предубеждения перед женщиной-живописцем привели к тому, что даже подписанные полотна приписывали мужчинам.

Милена Двойченкова