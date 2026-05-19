На практике
Weekend и «Теория моды» запускают совместный проект
К его появлению привело очередное напоминание в новостной повестке о том, как сплетены искусство и мода, история и культура. Прямо как нити старинного гобелена.
В экспозиции Британского музея расцвел ковер
В начале мая Британский музей объявил о том, что в сентябре этого года для временной экспозиции привезет из Франции средневековый гобелен, известный как «гобелен из Байё». Полотно размером 70 м на 0,5 м впервые упомянуто в письменных источниках 550 лет назад — в 1476-м. Но, по мнению ученых, могло быть создано на территории Англии на 400 лет раньше. И уже потом оказалось во Франции.
В ожидании доставки гобелена сотрудники Британского музея 16 мая представили публике его ботаническую версию. Они вырастили в музейном дворе деревья и кустарники, которые на нем изображены,— березу, калину, лещину, шиповник, щитовник, наперстянку и другие.
Причем их не стали высаживать в землю, а расставили по двору, упаковав корневые комья в мешковину, которую раскрасили в сочные синие, красные и желтые цвета, повторяя оригинальную палитру ковра. Цветы с гобелена разместили по двору в горшках. Инсталляция доступна до 2 июня.
Людмила Алябьева о теме весеннего номера
Главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева — о тычинках и пестиках как источнике вдохновения и для тех, кто моду творит, и для тех, кто о ней пишет.
Как, кого и на что вдохновляет период цветения и благоухания
Помните, как Миранда Пристли в «Дьявол носит Prada» отозвалась на идею включить в весенний номер аксессуары в виде цветов — «Цветы весной? Оригинально!»? Мы тоже помним, но решили, а почему бы и нет, и сделали выпуск «Теории моды», посвященный цветам, садам и прочей ботанике.
Интервью дизайнера шляп
5 июня в пространстве Make me happy в Москве открывается выставка работ израильского шляпника и художника по костюмам Маора Забара. Накануне визита в Россию дизайнер дал интервью журналу «Теория моды» — для весеннего выпуска. В рамках совместного проекта издания с Weekend публикуем фрагменты из него. И показываем его работы.
«Шляпа на теле расположена стратегически»
Дизайнер Маор Забар о том, насколько он инженер, а насколько — художник
Высокая мода и низкие помыслы
В издательстве НЛО вышла книга историка, профессора Университета Осло Вероник Пуйяр «Между Парижем и Нью-Йорком: трансатлантическая индустрия моды в XX веке». Речь в ней — об истории модных домов по две стороны Атлантики и поиске творческого, а главное, юридического и коммерческого взаимопонимания между ними самими и их клиентами на протяжении всего XX века. Книга выпущена в серии «Библиотека журнала "Теория моды"». Weekend в рамках совместного проекта с изданием публикует фрагмент главы о зарождении авторского права в сфере моды 100 лет назад — и первых жертвах процесса.
Фрагменты книг о желтом и синем цветах
Французский историк Мишель Пастуро — автор множества книг об истории цветов и их сосуществовании в пространстве западноевропейской моды от Древнего Рима до наших дней. Ему принадлежит авторство книг «Синий», «Черный», «Красный», «Зеленый», «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей» и многих других. На русском языке они выпускались издательством «Новое литературное обозрение» (НЛО) в серии «Библиотека журнала "Теория моды"». В рамках совместного проекта с изданием Weekend публикует фрагменты книг Пастуро.