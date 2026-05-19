В экспозиции Британского музея расцвел ковер

В начале мая Британский музей объявил о том, что в сентябре этого года для временной экспозиции привезет из Франции средневековый гобелен, известный как «гобелен из Байё». Полотно размером 70 м на 0,5 м впервые упомянуто в письменных источниках 550 лет назад — в 1476-м. Но, по мнению ученых, могло быть создано на территории Англии на 400 лет раньше. И уже потом оказалось во Франции.

Фрагмент гобелена Фото: La Fabrique de patrimoines en Normandie / Antoine Cazin Рендер инсталляции Фото: Studio Weave

В ожидании доставки гобелена сотрудники Британского музея 16 мая представили публике его ботаническую версию. Они вырастили в музейном дворе деревья и кустарники, которые на нем изображены,— березу, калину, лещину, шиповник, щитовник, наперстянку и другие.

Причем их не стали высаживать в землю, а расставили по двору, упаковав корневые комья в мешковину, которую раскрасили в сочные синие, красные и желтые цвета, повторяя оригинальную палитру ковра. Цветы с гобелена разместили по двору в горшках. Инсталляция доступна до 2 июня.