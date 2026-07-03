Гид на сезон вперед: итоги фестиваля «Пилот»

Первый выпуск «Сериалов на Weekend» посвящен фестивалю «Пилот» в Иваново — главному смотру российской сериальной индустрии. В этом эпизоде Арина Бородина рассказывает, какие из представленных премьер онлайн-кинотеатров и телеканалов имеют все шансы стать хитами, в чем совпало мнение жюри и критиков и какой документальный проект нельзя пропустить.