Гид на сезон вперед: итоги фестиваля «Пилот»
Подкаст «Сериалы на Weekend с Ариной Бородиной». Выпуск 1
Первый выпуск «Сериалов на Weekend» посвящен фестивалю «Пилот» в Иваново — главному смотру российской сериальной индустрии. В этом эпизоде Арина Бородина рассказывает, какие из представленных премьер онлайн-кинотеатров и телеканалов имеют все шансы стать хитами, в чем совпало мнение жюри и критиков и какой документальный проект нельзя пропустить.
Слушайте и подписывайтесь в «Яндекс Музыке», «Звуке», Apple Podcasts, Spotify или Castbox.
«Это движущая сила не только телевизионного эфира, но и всей индустрии развлечений»
Арина Бородина о нашем новом подкасте «Сериалы на Weekend»