Московский ДК «Рассвет» снова займут книгоиздатели

В ближайшие выходные там состоится традиционная книжная ярмарка. Это скорее камерное событие всегда организуют между масштабными non/fictio№ (апрель) и «Красной площадью» (июнь).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rassvet Book Fair Фото: Rassvet Book Fair

Зато тут есть шанс увидеть российский книжный рынок вглубь, а не вширь, ведь, как заметил еще Хорхе Луис Борхес, сам факт соседства одной книги с другой придает каждой из них новый смысл.

В этом году «Рассвет» встретит 75 издательств, в том числе те, которые обычно бывают в параллельных программах больших ярмарок. Также на ярмарке будут представлены не только новинки, но и редкие старые книги — и обещают, что по дружественным ценам.