«Мы не представляем лета без Суздаля»

Весна плавно перетекает в лето. Тренд на живые мероприятия набирает обороты, и сейчас есть множество возможностей этот тренд поддержать. Оттого радостнее видеть возвращение Летнего фестиваля Дениса Мацуева, который пройдет в Суздале с 10 по 19 июля 2026 года и объединит величие древнего города, стихию музыки и красоту природы. Weekend узнал, чем будут радовать гостей помимо напитка «Суздалини».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Пианист Денис Мацуев Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Пианист Денис Мацуев Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото

Организаторы обещают, что на время фестиваля весь Суздаль, как и в прошлом году, превратится в одну большую музыкальную семью, а его улицы наполнит атмосфера праздника. Десант, как выразился сам Денис Мацуев, обещает удивлять: в этом году к симфонической части фестиваля присоединится и оперная. Гости смогут увидеть и услышать «Войну и мир» Сергея Прокофьева из 13 картин. Примечательно, что другого столь объемного произведения в мире оперного искусства просто не существует, поэтому стоические шесть часов постановки сократят до двух с половиной. Все ради удобства гостей.

В белокаменном кремле Суздаля пройдет восемь концертов академической и джазовой музыки с участием Дениса Мацуева, солистов с мировой известностью и восходящих звезд исполнительского искусства. «Проведем всех по блату»,— шутит Мацуев, заверяя, что мест хватит на всех желающих.

Хватит и впечатлений, ведь их тут сможет найти каждый на свой вкус и возраст. Как и в прошлом году, фестиваль предлагает широкий выбор сопроводительных мероприятий: детские мастер-классы, прогулки по Суздалю и кураторские экскурсии по выставкам, встречи с современными авторами и даже сеансы духовных песнопений в исполнении монастырского хора.

Билеты уже в продаже — и их в два раза больше, чем в прошлом году. А для тех гостей, кто все-таки не сможет присутствовать телом, организаторы позаботились о проведении онлайн-трансляции всех концертов и выступлений.

Текст: Ванда Баранова