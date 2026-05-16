Удалые изразцы

Времена, когда москвичей можно было впечатлить самим фактом доступности музеев в ночное время, давно миновали. Акция «Ночь в музее» в эти выходные проводится в столице в 20-й раз. И площадки-участники, а также партнеры включают в программу все более необычные события, чтобы продолжать заставлять посетителей выбирать культурный досуг вместо сна. Примеры подобного, без претензии на полный список,— в материале Weekend.

Текст: Анна Боринова

В Московском музее современного искусства на Петровке — неожиданная экспозиция от LU (Люси Соловьевой) «Фигура умолчания». Она о важности невербальных форм коммуникации — о том, как мы взаимодействуем, не произнося слов.

Экспозиция выставки «Фигура умолчания» в Московском музее современного искусства Фото: Пресс-служба ММСИ Экспозиция выставки «12 признаков живого» на ВДНХ Фото: Биологический музей им. К.А. Тимирязева

В пространстве Биологического музея имени К.А. Тимирязева на ВДНХ в павильоне №31 «Геология» можно в ночи посетить выставку «12 признаков живого». Куратор Катя Бочавар объединила полные витальности произведения современных художников с экспонатами фонда музея, которые хотя и рассказывают о биологии планеты Земля, но сами скорее прекратили существование

Московская «Ночь в музее» в цифрах Более 170 площадок Более 600 мероприятий

В павильоне «Рабочий и колхозница», тоже на ВДНХ, продолжается выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х». Выстроенная как путешествие по воде ретроспектива объединяет художников по географическому принципу. Но это не мешает им быть невероятно самобытными. О чем и рассказывает выставка. Ну и к тому же это шанс посмотреть на шедевр Веры Мухиной вблизи.

Экспозиция выставки «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» в павильоне «Рабочий? и колхозница» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото

Открытое хранение — это форма показа музейных фондов, в котором важнее содержание, чем форма. К «Ночи музеев» усадьба Измайлово подготовила экспозицию «Открытое хранение. Печи и изразцы», на которой в изобилии представлены керамические изделия XVIII столетия — периода расцвета русского изразцового искусства. В Россию приходят печи-голландки, а следом и изразцы. Яркие и богатые сюжетами, они впечатляют. Особого внимания на выставке заслуживают керамические иконы.

Экспозиция выставки «Открытое хранение. Печи и изразцы» в Московском государственном объединенном музее-заповеднике «Коломенское — Измайлово» Фото: Собрание МГОМЗ

Ночь — время таинственного, и где, как не в Музее Михаила Булгакова, это ощутить. Тем более что речь идет не музее на Большой Садовой, где всё мистическое уже вытоптали, а о бывшей квартире писателя на Большой Пироговской улице, в доме 35а. Пройти, опасливо озираясь, через коридор, кабинет и комнату, послушать хроникальные записи, посмотреть на вещи, которые помнят тепло (или холод) рук писателя. Бонусом — временная выставка «Булгаков. Кино».

Экспозиция музея М.А. Булгакова Фото: Музей М.А. Булгакова

Отметить Новый год во второй половине мая — такого еще, наверное, в вашей жизни не было. Но на то и «Ночь в музее», чтобы делать что-то совсем непривычное. Например, посмотреть выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине» в Музее Москвы. И вооружиться инструкциями к следующей зиме, чтобы принять новый, 2027-й во всеоружии китайской традиции. Тем более что о ней рассказывают экспонаты из Столичного музея Китая, Эрмитажа, Кунсткамеры, Пушкинского музея и Музея Востока, Музея истории религии и других.

Выставка «Праздник весны. Новый год в старом Пекине» в Музее Москвы Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото

Музей-заповедник «Царицыно» решил позвать ночью в кино — в Большом дворце. Но понимая, что время позднее, выбрал два коротких, не более чем на полчаса, фильма, смотреть которые интересно и детям, и взрослым. «Майский жук по имени Воблер» режиссера Юлии Линде за 22 минуты рассказывает историю скучающей без внимания родителей пятилетней Сони, которая оживляет все, что ее окружает, и даже игрушечного майского жука.

Кадр из фильма «Майский жук по имени Воблер». Режиссер Юлия Линде, 2023 Фото: Юлия Линде Кадр из фильма «Роби». Режиссер Владимир Мотырев, 2024 Фото: Pushka

«Роби» режиссера Владимира Мотырева чуть длиннее — целых полчаса длится история о том, как взрослый и ребенок совсем по разным причинам, но одинаково верят в чудо — и в живых роботов.

Вы знали, что в Москве есть Гербовый зал? А что в столице 132 внутригородских муниципальных образования (округа), и у каждого свой герб и флаг? Их эталонные экземпляры в Гербовом зале и показывают во время «Ночи в музее».