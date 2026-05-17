Сколько искусства принадлежит народу

18 мая отмечается Международный день музеев. В честь праздника Weekend решил их пересчитать и измерить, изучить их содержимое и оценить хранимое. А также в очередной раз напомнить читателям, что на смену дню иногда приходит «Ночь музеев» — в этом году 16 мая в Москве и России, во время которой многие учреждения культуры работают сверхурочно.

Где больше всего музеев

Точное количество музеев в мире установить затруднительно. По последним данным ЮНЕСКО, их насчитывается чуть больше 104 тыс. Большая часть (61%) расположена в странах Западной Европы и Северной Америки. 18% находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 11% — в Восточной Европе, 5% — в Латинской Америке и Карибском регионе. Меньше всего музеев в Африке (0,8%), в странах арабского мира (0,7%).

Страна-лидер по количеству музеев — США (там их более 33 тыс.) Также в топ-5 входят Германия, Китай, Япония и Россия — в каждой из этих стран насчитывается свыше 5 тыс. музеев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если брать в расчет численность населения каждой конкретной страны, картинка выглядит немного по-другому. В лидерах по обеспеченности музеями Швеция — 1600 учреждений культуры на 10-миллионное население, то есть более 100 музеев на 1 млн человек. А, к примеру, Китай со своими 6 183 музеями в топ вообще не попал: с учетом гигантского населения (1,4 млрд) на 1 млн человек приходится лишь чуть более четырех музеев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из расчетов исключены карликовые государства с населением менее 100 тыс. человек

По данным ЮНЕСКО, ни одного музея нет в Джибути, Доминике, Кирибати, Микронезии, Науру, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Южном Судане и Тувалу. Еще в 35 странах, от Афганистана до Уганды, соотношение числа институций на душу населения — менее одного музея на 1 млн человек.

Самые популярные музеи

Рейтинг топ-100 самых посещаемых музеев мира составляет ежегодно издание The Art Newspaper. В 2025 году совокупное количество посетителей всех площадок перевалило за 200 млн. Возглавляет топ-100 уже не в первый раз парижский Лувр c 9 млн визитеров. Бешеная популярность не идет учреждению на пользу — сотрудники и посетители жалуются на переполненные залы, а в прошлом году охрана не смогла предотвратить дерзкое ограбление. Не удивительно, что руководство мадридского Прадо, число посетителей которого в 2025 году впервые преодолело 3,5-миллионный барьер, заявило, что с этим числом им комфортно и больше им не точно не надо (13-е место). А вот лондонский Тейт Модерн (9-е место) своими 4,5 млн недоволен и жалуется на недобор европейских гостей после «Брексита». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на традиционное доминирование американских и европейских музеев в рейтинге, наращивают привлекательность и представители других регионов, в первую очередь из Азии. Посещаемость Национального музея Кореи выросла за год на впечатляющие 70%, до 6,5 млн человек, что позволило ему подняться на третье место. На восьмое место попал еще один участник из Азии — Восточный филиал Шанхайского музея (Shanghai Museum East) в Китае, открывшийся лишь в 2024 году. Самый посещаемый музей Латинской Америки, Национальный музей антропологии в Мехико, нарастил посещаемость на 36% год к году и практически сравнялся с единственным представителем России в первой десятке — Русским музеем (оба чуть более 5 млн посетителей, 6-е и 7-е места). Чуть-чуть не дотянули до топ-10 петербургский Эрмитаж (11-е место, 3,8 млн человек) и московская Третьяковская галерея (16-е место, 3,1 млн посетителей).

Популярность музеев можно измерять не только количеством посетителей. К примеру, портал для путешествий TripAdvisor ежегодно составляет рейтинги лучших достопримечательностей на основе отзывов туристов со всего мира. Оценены оказываются и музеи, причем не только самые крупные и известные. В частности, в список лучших достопримечательностей 2026 года попали:

Маленький музей Дублина (12-е место),

Лувр в Париже (15-е),

Музей Васа в Стокгольме (16-е),

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (19-е),

Музей-тюрьма Килмэнхем в Дублине (20-е),

Музей Орсэ (22-е),

Музей Ван Гога в Амстердаме (23-е)

Самые большие, самые маленькие и другие самые-самые

Лувр не только самый посещаемый, но еще и самый большой музей мира. Его общая площадь — 360 тыс. кв. м, и это не считая 37 га садов и внутренних дворов, в том числе сада Тюильри. Общее число экспонатов в Лувре, по последним данным, превышает 500 тыс., выставлена из них малая часть — лишь около 33 тыс. Выставочные площади занимают около 70 тыс. кв. м. Это достижение занесено в книгу рекордов Гиннесса, там Лувр отмечен как самый большой художественный музей мира. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тягаться с Лувром может только открывшийся в 2025 году Большой Египетский музей. Общая площадь комплекса — 500 тыс. кв. м, музейная часть — 92 тыс. кв. м. Попадает в число крупнейших музеев мира и российский Эрмитаж — по выставочным площадям (100 940 кв м) он обходит и Лувр, и новый египетский музей. На звание самого маленького музея претендентов много. К примеру, в швейцарском Базеле есть частный Hoosesagg Museum — «карманный» музей в дверном окне старого дома. В нем постоянно сменяют друг друга коллекции повседневных вещей, от игрушечных машинок до зубных щеток. Экспозиция призвана отвлечь прохожих и туристов от подглядывания за жизнью обитателей постройки. В американском Соммервилле в 2013 году открылась микро-картинная галерея на шесть полотен размером чуть больше почтового ящика. А в британской деревушке Уорли действует музей в телефонной будке, куда могут войти не более двух посетителей за раз, да и то с трудом.

Французский Лувр в мировых лидерах и по размерам, и по популярности Фото: Коммерсантъ / Сафрон Голиков / купить фото Множество посетителей Лувру не только полезно, но иногда и вредно Фото: Коммерсантъ / Галина Буцева / купить фото Большой Египетский музей только открылся, но уже готов соперничать с Лувром Фото: Grand Egyptian Museum По выставочным площадям и числу экспонатов Эрмитаж обходит конкурентов из Франции и Египта Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Национальный музей Кореи в 2025 году стал самым посещаемым музеем в Азии Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Музею Прадо в Мадриде больше туристов не надо, он не хочет уподобиться "метро в час пик" Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Маленький музей Дублина лидирует по положительным отзывам туристов со всего мира Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP

Самым старым считается Капитолийский музей в Риме, основанный папой Сикстом IV в 1471 году и открытый для публики в 1734-м. По величине коллекции лидирует Смитсоновский институт — в этом музейном конгломерате насчитывается 157 млн экспонатов. Самый северный музей расположен на архипелаге Земля Франца-Иосифа в самолетном ангаре бывшей полярной станции «Бухта Тихая», которой некогда руководил Иван Папанин. Существует несколько претендентов на звание самого высокогорного музея мира, в их числе — Музей обороны Приэльбрусья на станции «Мир» (на высоте 3500 м) и Музей тибетской культуры Shangbala в провинции Сычуань (3900 м). А самый странный и необычный музей выбрать и вовсе невозможно. Среди претендентов — Музей канализации Парижа, Музей лапши быстрого приготовления в Осаке, Музей фаллосов в Рейкьявике, Музей разорванных отношений в Загребе, Музей собачьих ошейников в британском графстве Кент, Музей отвратительной еды в Берлине, Музей пыток в Амстердаме, Музей плохого искусства в Бостоне, Музей вечной мерзлоты в Красноярском крае и множество других.

Ольга Шкуренко