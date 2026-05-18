В немецком нужнике нашли блокнот купца и шелковую туалетную бумагу

В Падерборне при раскопках средневековой уборной обнаружили восковой блокнот XIII–XIV веков — единственную целую книгу такого типа в Северном Рейне—Вестфалии. Рядом лежали обрывки тончайшего шелка, который, как полагают, служил туалетной бумагой.

Находку сделали во время строительства городской администрации в историческом центре, где с декабря 2024 года исследовали пять отхожих ям. Книжечка размером 10 на 7,5 см насчитывает десять страниц: восемь деревянных табличек покрыты воском с двух сторон, первая и последняя — с одной. Переплет украшен тиснением, весь блокнот помещался в кожаный мешочек. Влажная герметичная среда ямы законсервировала воск и текст, хотя, по словам реставратора Сюзанны Бретцель, ком земли с предметом даже спустя столетия «имел довольно неприятный запах».

На восковых страницах выцарапан курсивный латинский текст, выполненный одной рукой. Городской археолог доктор Свева Гай связывает его с купцом, который мог делать заметки о торговле и личных делах. «Латинский язык также указывает на принадлежность к высшему социальному классу»,— пояснила она. Вероятно, блокнот просто упал в яму. Слои стертых записей остались читаемыми, сейчас заказана транскрипция с применением высокотехнологичной визуализации.

Обнаруженный рядом шелк частично порван на аккуратные прямоугольники; ткань чрезвычайно тонкая, с декором. Специалисты считают, что изношенную дорогую одежду превратили в предмет гигиены, а это дополнительно подтверждает богатство владельца уборной. После реставрации в Мюнстере блокнот выставят в музее Падерборна.

Милена Двойченкова