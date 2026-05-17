Китай проверит, сможет ли человек размножаться в космосе

Китайская станция «Тяньгун» приступила к первому в мире эксперименту, призванному проверить, возможно ли размножение человека в космосе. Грузовой корабль «Тяньчжоу-10» доставил на орбиту модели эмбрионов, выращенные из стволовых клеток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Эти структуры имитируют ключевой этап развития с 14-го по 21-й день после оплодотворения, когда начинают формироваться внутренние органы. Руководитель проекта профессор Юй Лецянь назвал задачей понять влияние невесомости на ранний эмбриогенез. «Это первая попытка ответить, сможем ли мы размножаться в космосе. Я надеюсь, ответ будет положительным»,— сказал он. После пяти дней культивирования образцы заморозят и вернут на Землю для сравнения с наземными аналогами.

До сих пор в космосе изучали только эмбрионы мышей и значимого эффекта микрогравитации выявлено не было. Наземные эксперименты не могут воссоздать длительную невесомость и космическую радиацию. Полученные данные также помогут найти причины врожденных патологий, связанных со сбоями на ранних сроках беременности.

Милена Двойченкова