Шакира записала гимн для чемпионата мира — 2026

Колумбийская певица Шакира объявила о выходе официального трека «Dai Dai», который станет музыкальным символом предстоящего мундиаля. Запись создана вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy.

В Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) артистка опубликовала минутный ролик с бразильского стадиона «Маракана»: на видео она танцует в окружении коллектива, одетого в цвета национальных сборных. В кадре также показаны официальные мячи чемпионатов 2006, 2010 и 2014 годов. Название «Dai Dai» переводится с итальянского как «давай-давай», а в припеве повторяются мотивирующие фразы на нескольких языках. Турнир стартует 11 июня и продлится до 19 июля в Мексике, США и Канаде.

Шакира хорошо знакома с футбольной сценой: она записала гимн «Waka Waka» для первенства 2010 года и выступала на закрытии в 2006-м с «Hips Don’t Lie», а также в 2014-м с «La La La».

Милена Двойченкова