Курильщики Кливленда пополнили бюджет искусств на $270 млн

Округ Кайахога остается единственной территорией США, где часть акциза с каждой проданной пачки сигарет напрямую перечисляют музеям, театрам и концертным площадкам. С 2007 года некоммерческая организация Cuyahoga Arts & Culture выдала около четырех тысяч грантов, а общая сумма поддержки превысила $270 млн.

Для сравнения, весь штат Огайо за тот же период получил от Национального фонда искусств лишь $48 млн. В нынешнем году средства распределили среди более чем трехсот получателей. Зал славы рок-н-ролла привлек $774 тыс., театральный квартал Playhouse Square — $1 млн, Детский музей Кливленда — $110 тыс., а старейший афроамериканский театр Karamu House — $127 тыс. Деньги идут на бесплатные концерты, закупку материалов, оплату работы местных артистов и снижение входной платы.

Однако модель оказалась заложницей собственного успеха: доля курящих в Кливленде упала с 35% до 19%, из-за чего налоговые поступления сократились вдвое. Чтобы компенсировать падение, избиратели в прошлом году одобрили повышение ставки сбора более чем в два раза. Сейчас обсуждается расширение налога на вейпы и снюс.

Милена Двойченкова