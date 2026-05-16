Мамлюкская чаша ушла с молотка за 5,5 млн фунтов стерлингов
Редчайший эмалированный сосуд XIV века поставил аукционный рекорд для исламского стекла.
Лот выставили от Музея искусств Толедо. Чаш на ножке такой формы сохранилось лишь четыре — аналоги в Британском музее, Метрополитен-музее и Королевском музее Онтарио. После борьбы нескольких претендентов предмет приобрел европейский клиент.
Весенние торги Christie’s и Sotheby’s в Лондоне прошли на фоне напряженности на Ближнем Востоке, но активность покупателей осталась высокой. Общий результат Sotheby’s — £14,8 млн; Christie’s, с учетом коллекции Коулзов,— £17,6 млн. Среди других лотов — могольская астролябия за £2 млн и керамика Изника на £2 млн. Индийские миниатюры продолжили расти: рисунок с демонами из коллекции бывшего дилера восточноазиатского искусства Теренса Макинерни ушел за £444,5 тыс.
До аукциона Christie’s оценивал чашу в £1,2–1,8 млн, называя ее важнейшим образцом мамлюкского стекла, появившимся на рынке за последние годы.