Белый дом раскрыл цену покраски здания Эйзенхауэра

Перекраска исторического административного здания XIX века по инициативе Дональда Трампа обойдется минимум в $7,5 млн. Комиссия по планированию отложила одобрение, запросив дополнительные данные.

Руководитель строительных работ Белого дома Райан Эрб уточнил, что смета покрывает только покраску фасада силикатной краской. Ее тестируют на гранитных образцах. Против выступили защитники наследия, заявив, что покраска навсегда изменит памятник. Более 2 тыс. публичных комментариев назвали проект пустой тратой денег и угрозой облику Белого дома. Противники проекта уже подали в суд, добиваясь его отмены. Утекший в СМИ анализ экспертов показал: силикатная краска не сцепляется с гранитом, а при попытке ее снять в будущем зданию будет нанесен непоправимый ущерб.

Это — часть масштабной перестройки Вашингтона: ранее Трамп анонсировал бальный зал на тысячу человек и триумфальную арку, которая «затмит парижскую».

Милена Двойченкова