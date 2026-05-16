The Beatles превратят штаб-квартиру в музей

Бывшая штаб-квартира The Beatles на лондонской Сэвил-Роу впервые откроется для поклонников как официальное выставочное пространство. Семиэтажный особняк, где группа записала альбом «Let It Be» и дала знаменитый концерт на крыше, примет первых посетителей в 2027 году.

В здании воссоздадут подвальную студию, а кульминацией осмотра станет выход на ту самую крышу. Сэр Пол Маккартни, один из основателей группы, объяснил замысел желанием дать туристам возможность попасть внутрь, а не только фотографировать фасад. «Вы заходите на первый этаж, там памятные вещи, затем поднимаетесь выше, видите разные события, а наверху выходите на крышу и притворяетесь участником группы»,— рассказал он.

Импровизированное выступление 30 января 1969 года длилось 42 минуты и было остановлено полицией из-за жалоб на шум — оно стало последним публичным концертом квартета. До The Beatles особняк успел сменить именитых жильцов: здесь обитали генерал Роберт Росс, организовавший поджог Белого дома в 1814 году, и леди Гамильтон. После распада группы здание служило базой Apple Corps, а в 1976-м его продали; позднее там размещался магазин Abercrombie & Fitch.

Милена Двойченкова