The Beatles превратят штаб-квартиру в музей

Бывшая штаб-квартира The Beatles на лондонской Сэвил-Роу впервые откроется для поклонников как официальное выставочное пространство. Семиэтажный особняк, где группа записала альбом «Let It Be» и дала знаменитый концерт на крыше, примет первых посетителей в 2027 году.

В здании воссоздадут подвальную студию, а кульминацией осмотра станет выход на ту самую крышу. Сэр Пол Маккартни, один из основателей группы, объяснил замысел желанием дать туристам возможность попасть внутрь, а не только фотографировать фасад. «Вы заходите на первый этаж, там памятные вещи, затем поднимаетесь выше, видите разные события, а наверху выходите на крышу и притворяетесь участником группы»,— рассказал он.

Импровизированное выступление 30 января 1969 года длилось 42 минуты и было остановлено полицией из-за жалоб на шум — оно стало последним публичным концертом квартета. До The Beatles особняк успел сменить именитых жильцов: здесь обитали генерал Роберт Росс, организовавший поджог Белого дома в 1814 году, и леди Гамильтон. После распада группы здание служило базой Apple Corps, а в 1976-м его продали; позднее там размещался магазин Abercrombie & Fitch.

Милена Двойченкова

Первый концерт в ливерпульском клубе Cavern The Beatles дали в 1961 году. За три года группа сыграла в нем более 250 раз. В 1963 году четверка выпустила первую пластинку, а мировую славу группе принес третий альбом Hard Day’s Night, выпущенный годом позже. 15 октября 1963 года в The Daily Mirror вышла статья о концерте The Beatles в Челтнеме. Журналисты, описывая поведение поклонников, употребили слово «битломания». Этот термин был подхвачен другими СМИ

Фото: AP

В ходе весенних и летних концертов 1963 года The Beatles поклонники и особенно поклонницы сопровождали их выступление оглушительным визгом и криками, бросались на сцену, рыдали и падали в обморок

Фото: AP

В 1964 году The Beatles выступили в США на телешоу Эда Салливана, которое посмотрели, по оценке экспертов, свыше 73 млн зрителей

Фото: AP

По многочисленным признаниям поклонниц группы, барабанщик The Beatles Ринго Старр (на фото) был для них самым привлекательным из всей четверки

Фото: AP / Christie''s, Mike Mitchell

На фото слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон

Фото: AP

В 1964 году музыканты дали два аншлаговых концерта в Карнеги-Холле. Тысячи поклонников, преимущественно подростков, заполняли прилегающие к концертному залу улицы в надежде если не попасть на концерт, то хотя бы увидеть музыкантов

Фото: AP

8 июня 1964 года музыканты прилетели в Гонконг, начав азиатскую экспансию. В аэропорту их ждали 3 тыс. поклонников

Фото: AP

В июне 1964 года британцы выступили также в Гамбурге, покорив немецкие хит-парады и поклонниц по всей Германии

Фото: AP / Heinz Ducklau

Битломании посвящены некоторые картины из фильмографии самих Beatles «A Hard Day’s Night» и «Help!». По сюжету членам группы приходится спасаться от преследующих их фанатов

Фото: AP

На одном из концертов в Италии на сцену выбежал фанат группы (на фото), желающий обнять Джона Леннона

Фото: AP

Фильм «A Hard Day’s Night» снискал популярность, получив две номинации на «Оскар», а выход одноименного альбома помог группе заполучить мировую известность и навсегда вписать в учебники по истории термин «битломания»

Фото: AP

Последнее выступление группы The Beatles состоялось в 1969 году на крыше студии звукозаписи Apple Records в Лондоне

Фото: Apple Corps

9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил о прекращении сотрудничества с группой. Другим участникам было известно его намерение, они сами мечтали о сольных карьерах. Но, несмотря на распад и судебные разбирательства, экс-битлы продолжили общение друг с другом

Фото: AP / Ted S. Warren

Очки Джона Леннона стали в определенном смысле культом для поклонников The Beatles и прочно вошли во многие модные коллекции на годы вперед

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Земляничные поля» — мемориал, посвященный Джону Леннону в Центральном парке Нью-Йорка. Цветы туда приносят до сих пор

Фото: Reuters / Keith Bedford

Битломания значительно повлияла на культуру в целом и на музыку в частности. Многие известные люди в разных странах мира были битломанами

Фото: Reuters / Pilar Olivares

В Ливерпуле на улице Mathew Street у Cavern Club установлен памятник Джону Леннону

Фото: AP / Paul Ellis

В 1988 году The Beatles были включены в Зал славы рок-н-ролла

Фото: Reuters / Darren Staples

Как соло-исполнитеоль, Маккартни был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. После распада группы часть битломанов осталась верна ему. Ринго Старр, также продолжающий сольную карьеру, был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2015 году

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Первый концерт в ливерпульском клубе Cavern The Beatles дали в 1961 году. За три года группа сыграла в нем более 250 раз. В 1963 году четверка выпустила первую пластинку, а мировую славу группе принес третий альбом Hard Day’s Night, выпущенный годом позже. 15 октября 1963 года в The Daily Mirror вышла статья о концерте The Beatles в Челтнеме. Журналисты, описывая поведение поклонников, употребили слово «битломания». Этот термин был подхвачен другими СМИ

Фото: AP

В ходе весенних и летних концертов 1963 года The Beatles поклонники и особенно поклонницы сопровождали их выступление оглушительным визгом и криками, бросались на сцену, рыдали и падали в обморок

Фото: AP

В 1964 году The Beatles выступили в США на телешоу Эда Салливана, которое посмотрели, по оценке экспертов, свыше 73 млн зрителей

Фото: AP

По многочисленным признаниям поклонниц группы, барабанщик The Beatles Ринго Старр (на фото) был для них самым привлекательным из всей четверки

Фото: AP / Christie''s, Mike Mitchell

После выступлений в США The Beatles обрели популярность во всем мире
На фото слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон

Фото: AP

В 1964 году музыканты дали два аншлаговых концерта в Карнеги-Холле. Тысячи поклонников, преимущественно подростков, заполняли прилегающие к концертному залу улицы в надежде если не попасть на концерт, то хотя бы увидеть музыкантов

Фото: AP

8 июня 1964 года музыканты прилетели в Гонконг, начав азиатскую экспансию. В аэропорту их ждали 3 тыс. поклонников

Фото: AP

В июне 1964 года британцы выступили также в Гамбурге, покорив немецкие хит-парады и поклонниц по всей Германии

Фото: AP / Heinz Ducklau

Битломании посвящены некоторые картины из фильмографии самих Beatles «A Hard Day’s Night» и «Help!». По сюжету членам группы приходится спасаться от преследующих их фанатов

Фото: AP

На одном из концертов в Италии на сцену выбежал фанат группы (на фото), желающий обнять Джона Леннона

Фото: AP

Фильм «A Hard Day’s Night» снискал популярность, получив две номинации на «Оскар», а выход одноименного альбома помог группе заполучить мировую известность и навсегда вписать в учебники по истории термин «битломания»

Фото: AP

Последнее выступление группы The Beatles состоялось в 1969 году на крыше студии звукозаписи Apple Records в Лондоне

Фото: Apple Corps

9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил о прекращении сотрудничества с группой. Другим участникам было известно его намерение, они сами мечтали о сольных карьерах. Но, несмотря на распад и судебные разбирательства, экс-битлы продолжили общение друг с другом

Фото: AP / Ted S. Warren

Очки Джона Леннона стали в определенном смысле культом для поклонников The Beatles и прочно вошли во многие модные коллекции на годы вперед

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Земляничные поля» — мемориал, посвященный Джону Леннону в Центральном парке Нью-Йорка. Цветы туда приносят до сих пор

Фото: Reuters / Keith Bedford

Битломания значительно повлияла на культуру в целом и на музыку в частности. Многие известные люди в разных странах мира были битломанами

Фото: Reuters / Pilar Olivares

В Ливерпуле на улице Mathew Street у Cavern Club установлен памятник Джону Леннону

Фото: AP / Paul Ellis

В 1988 году The Beatles были включены в Зал славы рок-н-ролла

Фото: Reuters / Darren Staples

Как соло-исполнитеоль, Маккартни был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. После распада группы часть битломанов осталась верна ему. Ринго Старр, также продолжающий сольную карьеру, был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2015 году
На фото: Пол Маккартни (справа) и Ринго Старр выступают в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде в 2015 году

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

