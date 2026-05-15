В Греции ученые зафиксировали «концертное землетрясение»

Геодинамический институт Афин зафиксировал слабые подземные толчки во время выступления Metallica на Олимпийском стадионе — сейсмографы уловили вибрацию от почти 90 тыс. зрителей, двигавшихся в такт музыке.

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Исследование затеяли, чтобы проверить, способна ли энергия синхронно прыгающей толпы создать измеримые колебания грунта — так называемое концертное землетрясение. Данные с приборов в реальном времени публиковались на открытой платформе Realtime Seismic Monitoring института.

Группа впервые за 16 лет приехала в Грецию, установив рекорд посещаемости арены. Сет из 16 песен стартовал с «Creeping Death». В середине выступления гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо неожиданно для греческих поклонников сыграли фрагменты музыкальной композиции для танца сиртаки и песни «Den Horas Pouthena» греческой группы Trypes. В институте с долей иронии отметили, что сейсмически активная Греция теперь смогла изучить и рукотворную дрожь земли, порожденную хеви-метал-концертом.

Милена Двойченкова

Metallica была основана в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. По воспоминаниям музыкантов, Джеймс сначала пришел в ужас от манеры Ларса играть на барабанах — тот ломал палочки каждый раз при попытке что-либо сыграть. Название для группы было позаимствовано Ульрихом у Рона Куинтаны, когда тот попросил ударника придумать название для его нового журнала о метал-группах. Среди других вариантов были Metal Mania и Hesse&lt;br> Слева направо: Рон Макговни, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Дейв Мастейн

Фото: metallica.com

Первое выступление состоялось 14 марта 1982 года в Radio City в Анахайме (Калифорния), затем группа играла в клубах Лос-Анджелеса. Вскоре Хэтфилда и Ульриха перестала устраивать игра басиста Макговни. По совету приятеля музыканты отправились в Сан-Франциско послушать игру Клиффа Бертона. Они были так поражены его мастерством и виртуозностью, что даже переехали в Сан-Франциско ради того, чтобы взять Бертона в группу&lt;br> На фото: Джеймс Хэтфилд (справа) и Клифф Бертон

Фото: Brian Lew / metallica.com

После переезда в Сан-Франциско Metallica стала выступать в местных ночных клубах вместе с группой Exodus. В апреле 1983 года за пьянство и агрессивное поведение из группы был изгнан Дейв Мастейн, на место которого пришел соло-гитарист Кирк Хэммет из Exodus. В 1983 году музыканты подписали контракт с лейблом Megaforce Records в Нью-Йорке. В том же году Metallica записала свой первый альбом «Kill &#39;Em All», а годом позже — «Ride The Lightning». Критики были в восторге &lt;br>Слева направо: Кирк Хэммет, Ларс Ульрих, Джеймс Хэтфилд, Клифф Бертон

Фото: Ross Halfin / metallica.com

Альбом «Master of Puppets» вышел в марте 1986 года, став третьим диском Metallica. Некоторые музыкальные критики считают его «одним из величайших хэви-метал-альбомов всех времен». 27 сентября 1986 года во время турне в аварии погиб Клифф Бертон (на фото). Автобус с музыкантами занесло на скользкой дороге, он перевернулся. Бертона выбросило из окна и придавило автобусом. С благословения семьи погибшего участники группы начали поиски замены. В 2011 году журнал The Rolling Stone включил Бертона в десятку лучших басистов в истории метал-музыки

Фото: Ross Halfin / metallica.com

На место Клиффа Бертона был выбран Джейсон Ньюстед, участник группы Flotsam &amp; Jetsam. Metallica закончила прерванное турне по Европе и в июле 1987 года записала несколько кавер-версий чужих композиций, объединив их в сборник под названием «Garage Days Re-Revisited»&lt;br> Слева направо на переднем плане: Джейсон Ньюстед и Кирк Хэммет

Фото: AP / Mike Albans

«Вспомните времена до &quot;Металлики&quot; — сплошной отстой, одни уроды. Ну ладно, не все были уродами, Black Sabbath и Motorhead были ничего. Но в основном все было ужасно: зализанные волосы, брючки в обтяжку... Но потом появились они — четыре простых парня в джинсах и футболках, которые играли зубодробительный метал»,— вспоминал Роб Зомби

Фото: AP / Mike Albans

В 1988 году вышел фильм «Cliff &#39;Em All» в память о погибшем басисте группы Клиффе Бертоне. Тогда же прошло их турне по США с серией концертов «Monsters of Rock» совместно с Van Halen, The Scorpions и Kingdom Come. В том же году группа выпустила четвертый альбом «...And Justice For All». Он достиг шестой строчки в Billboard и стал платиновым через девять недель после релиза &lt;br> На фото: Ларс Ульрих

Фото: Niclas Swanlund / metallica.com

В 1991 году музыканты выпустили пятый альбом, который имеет два названия — «Metallica» и «Black Album». С августа 1991 года по июль 1993-го Metallica отыграла более 300 концертов по всему миру, включая Москву, где выступила на рок-фестивале в Тушино &lt;br> На фото: Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих

Фото: Niclas Swanlund / metallica.com

В 1996 году Metallica записала свой шестой альбом «Load». 14 композиций были написаны в самых разных вариациях, включая блюз-рок, хард-рок и хэви-метал. Пластинка дебютировала в Billboard на первой строчке. Только за первую неделю после релиза продавалось около 100 тыс. экземпляров в день

Фото: metallica.com

С Джеймсом Хэтфилдом (на фото) не раз происходили несчастные случаи. Например, во время турне в поддержку «Master Of Puppets» он сломал руку, катаясь на скейтборде. Впоследствии в контрактах Джеймса появился пункт «Никаких скейтбордов». Возможно, самым известным является случай на совместном концерте с Guns N&#39; Roses в 1992 году в Монреале. Во время исполнения песни «Fade to Black» Хэтфилд заработал ожоги левой руки и лица второй и третьей степени, встав слишком близко к пиротехническому оборудованию

Фото: Reuters / Ethan Miller EM / HB

24 ноября 1988 года вышел второй альбом кавер-версий «Garage Inc.». Запись дебютировала в Billboard на втором месте

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

В 2001 году об уходе из группы объявил басист Джейсон Ньюстед из-за «физического вреда, который он нанес себе за годы игры любимой музыки». Однако после стало известно о конфликте между участниками группы из-за творчества Ньюстеда вне коллектива (Джейсон создал собственную группу Echobrain и хотел поехать с ней в турне). В июле 2001 года музыкант прошел курс реабилитации в связи с «алкоголизмом и другими вредными привычками»

Фото: metallica.com

«Мы, Metallica, мы приезжаем в город, рвем его в клочья и уезжаем. Так мы и начинали: нам по 17–18 лет, у нас есть что сказать, так что слушайте нас, или мы будем играть громче и быстрее»

Фото: metallica.com

В 2003 году новым басистом Metallica стал Роберт Трухильо (на фото), ранее выступавший в составе Suicidal Tendencies и группы Оззи Осборна. В том же году вышел восьмой студийный альбом «St. Anger», тут же занявший первые места в чартах. Альбом был подвергнут суровой критике фанатов, нашедших его «сырым»

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

«Я не думаю, что успех изменил нас как людей вообще. Мы такие же безумцы, какими мы и были, когда только начинали. И мы никогда не ставили себя на более высокий уровень, чем тот, на котором находятся наши фаны»

Фото: metallica.com

В 2004 году Metallica получила седьмую премию «Грэмми» за лучшее метал-выступление, была опубликована книга о группе «So What! The Good, The Mad, The Ugly», вышел документальный фильм «Some Kind Of Monster», показавший один из самых сложных периодов в жизни группы — время записи альбома «St.Anger». Фильм собрал ряд наград и номинаций на различных фестивалях

Фото: REX / Shutterstock / Fotodom

12 сентября 2008 года начались продажи очередного альбома Metallica, названного «Death Magnetic». Новый альбом принес группе несколько номинаций и одну премию «Грэмми», последнюю на данный момент. В 2009 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла. Всего у группы более ста различных наград

Фото: Reuters / Enrique Castro-Mendivil

В 2013 году Metallica сыграла концерт в Антарктиде, став единственной группой в истории, выступившей на всех континентах в течение года. В 2015 году Metallica в пятый раз посетила Россию с двумя концертами в рамках своего мирового турне&lt;br> На фото: Роберт Трухильо с полученной группой статуэткой «Грэмми»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Мы “продаемся” уже 12 лет, с тех пор как написали “Fade To Black”, причем “продаемся” регулярно, с каждым альбомом, ха-ха-ха! Думаю, в свое время мы уже достаточно комментировали такие разговоры, и я не буду лишний раз повторяться. Единственное, что хочу еще сказать по этому поводу,— мы, Metallica, были, есть и будем!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В сентябре 2021 года вышло переиздание «Черного альбома» в честь его 30-летия и одновременно с ним — «The Metallica Blacklist», трибьют из 53 кавер-версий песен с альбома-юбиляра. До конца 2021 года у группы запланировано несколько концертов в США, а весной 2022 года Metallica отправится в турне по Южной Америке

Фото: Randy Holmes / ABC via Getty Images

