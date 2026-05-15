В Греции ученые зафиксировали «концертное землетрясение»

Геодинамический институт Афин зафиксировал слабые подземные толчки во время выступления Metallica на Олимпийском стадионе — сейсмографы уловили вибрацию от почти 90 тыс. зрителей, двигавшихся в такт музыке.

Исследование затеяли, чтобы проверить, способна ли энергия синхронно прыгающей толпы создать измеримые колебания грунта — так называемое концертное землетрясение. Данные с приборов в реальном времени публиковались на открытой платформе Realtime Seismic Monitoring института.

Группа впервые за 16 лет приехала в Грецию, установив рекорд посещаемости арены. Сет из 16 песен стартовал с «Creeping Death». В середине выступления гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо неожиданно для греческих поклонников сыграли фрагменты музыкальной композиции для танца сиртаки и песни «Den Horas Pouthena» греческой группы Trypes. В институте с долей иронии отметили, что сейсмически активная Греция теперь смогла изучить и рукотворную дрожь земли, порожденную хеви-метал-концертом.

