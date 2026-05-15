Визовый центр Италии не подтвердил ужесточение подачи виз для россиян

Московский визовый центр VMS опроверг сообщения о том, что граждане России отныне обязаны сдавать документы на итальянский «шенген» строго лично. «Информацией не располагаем. Обращайтесь в генконсульство Италии»,— заявили ТАСС в учреждении.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила: с 12 мая центры VMS и AlmavivA прекратили прием заявлений через курьеров, доверенных лиц и нотариусов. Причиной стал скандал с бывшим послом Италии в Узбекистане, которого обвинили в незаконной выдаче «шенгена» россиянам. По оценкам АТОР, нововведение резко удлинит очереди: москвичи смогут записаться не раньше конца июня, жители регионов — лишь к июлю. С учетом рассмотрения до двух месяцев полный цикл получения визы рискует растянуться на четыре месяца, что ставит под угрозу летние поездки.

По неподтвержденным данным, подача через аккредитованных операторов сохранилась исключительно для клиентов, бронирующих полноценный турпакет с перелетом и отелем. Турбизнес ждет официальных разъяснений от посольства Италии в Москве.

