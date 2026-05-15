Искусство замедляет старение на 4%

Регулярные занятия творчеством и посещение музеев способны замедлить биологическое старение — утверждают исследователи из Университетского колледжа Лондона. Эффект от культурного досуга оказался сопоставим с отказом от курения.

В работе проанализировали образцы крови и опросы 3,6 тыс. британцев. У тех, кто еженедельно рисовал, пел или ходил на выставки, скорость старения по эпигенетическим часам снижалась на 4% по сравнению с участниками, обращавшимися к искусству реже трех раз в год. Ежемесячная активность давала замедление на 3%, минимальная — на 2%. При этом биологический возраст таких людей оказался в среднем на год моложе, тогда как регулярный спорт омолаживал лишь на полгода.

«Впервые получены доказательства связи искусства с замедлением старения на биологическом уровне»,— отметила соавтор доктор Фейфей Бу. Профессор Дейзи Фанкорт, возглавляющая кафедру ЮНЕСКО по искусству и глобальному здравоохранению, добавила, что разные виды творчества стимулируют физические, когнитивные и социальные «ингредиенты» здоровья.

